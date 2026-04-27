Las salidas extraescolares marcan los claustros de profesores de esta semana: más centros podrían suspenderlas en Aragón

La semana ha comenzado movida en los centros escolares de Aragón, con un debate prácticamente unánime. Los acontecimientos relacionados con el IES Ítaca ha puesto de manifiesto la necesidad de abrir un periodo de reflexión profundo para analizar las responsabilidades que asumen los docentes en las salidas extraescolares y la cobertura legal de la que disponen. Los claustros se van ir sucediendo a lo largo de los próximos días y la lista de centros que se sumen a esta posición podría seguir creciendo.

Hasta la mañana de este lunes, diez centros habían confirmado oficialmente su decisión de no realizar actividades extraescolares que impliquen una salida, aunque no se descarta que haya más en las próximas horas o días. En paralelo, los profesores se han reunido con sus sindicatos para abordar las implicaciones legales. El propio IES Ítaca, donde se originó la situación, mantuvo la semana pasada un encuentro para recabar información.

Los centros reclaman una regulación completa y ordenada que garantice la correcta realización de estas actividades y minimice los riesgos tanto para docentes como para alumnos. El debate ha saltado de los pasillos a los claustros y amenaza con extenderse.

La decisión de juzgar a dos profesores del IES Ítaca por la muerte del alumno Mario Conesa en un viaje a Bélgica en 2022 ha puesto el foco mediático sobre una preocupación latente desde hace años. La Audiencia Nacional los juzgará por un presunto delito de homicidio imprudente, tras la acusación de la familia del menor, que sostiene que fue dejado en la habitación de un hotel en Hasselt cuando sufría una indisposición. El principal cambio es que la continuidad de las actividades extraescolares ya no se da por hecha.

En las salas de profesores el diagnóstico es compartido: no rechazan realizar salidas con alumnos menores de edad, pero no están dispuestos a hacerlas mientras no exista una normativa que les ampare y les proteja legalmente durante los viajes. Los docentes reconocen sentirse en situación de desamparo. "Además de la importante labor de preparación y gestión organizativa que traen consigo dichos viajes, nos estamos encontrando con situaciones incómodas y desagradables en las que, en muchas ocaisones, se cuestiona nuestra labor de una forma totalmente inadmisible", han explicado, por ejemplo, desde el CPI Val de la Atalaya.

Fuentes sindicales consultadas por este diario han confirmado que, por el momento, el IES Ítaca de Santa Isabel, el IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, el CPI Val de la Atalaya de María de Huerva, el IES Ramón y Cajal, el departamento de Educación Física del IES Picarral, el IES Sierra de la Virgen de Illueca, el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Movera, el IES Félix de Azara, el CEIP Peñaflor de Gállego y el CEIP Basilio Paraíso han decidido no realizar salidas extraescolares, una lista que podría ampliarse en los próximos días.

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No obstante, los centros matizan que respetarán aquellas actividades ya abonadas por las familias, con el objetivo de no perjudicar a los alumnos. Esta cautela explica también por qué, de momento, no son más los centros que han dado el paso.