Siete detenidos tras una pelea multitudinaria en un bar de Las Delicias

Varias patrullas de la Policía Nacional, varias patrullas de la Policía Local y varias ambulancias. Es el gran dispositivo del que ayer fueron testigos numerosos vecinos del barrio de Las Delicias tras un violento altercado que se inició en un bar de la calle Lastanosa. En el bar MamaJuana se inició una grave trifulca que obligó a detener a siete varones, uno de ellos menor de edad, por un delito de riña tumultuaria. En cualquier caso, todos ellos se dieron a la fuga en dirección al parque del Castillo Palomar, donde les pudieron interceptar los agentes.

En el mismo lugar de los hechos recibieron asistencia sanitaria al presentar alguno de los detenidos heridas de cierta gravedad, lo que llevó a los facultativos médicos a practicar las curas in situ aunque alguno de ellos se vio obligado a pasar por el hospital antes de ser trasladado a dependencias policiales. Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 08.30 horas de este domingo día 26 de abril. Al parecer, dos grupos se enfrentaron en el bar MamaJuana por motivos que por el momento se desconocen, lo que llevó a dar aviso a la sala del 091.

Operativo policial

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además de varias patrullas de la Policía Local, cuyos efectivos no encontraron a ninguno de los implicados en el bar MamaJuana. Por eso realizaron varias batidas por la zona y se dirigieron a la zona del parque del Castillo Palomar tras las indicaciones que facilitaron varios testigos de la huida. De esta forma se pudo identificar y detener a siete varones, entre ellos varios españoles y sudamericanos.

Apenas 24 horas antes, al otro lado de la ciudad, la Policía se vio obligada a intervenir por otros dos altercados en dos establecimientos hosteleros del barrio de San José. Son dos bares de la calle Zaragoza La Vieja separados por unos 30 metros, el bar Cardi 2 y Michun II, donde se detuvo a cuatro mujeres y a un hombre por un delito de atentado y otro de resistencia a la autoridad. Porque todos ellos forecejearon con los agentes cuando les instaron a abandonar los bares en los que habían armado jaleo.