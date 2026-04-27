Un encapuchado roba a golpe de alcantarilla en una cafetería italiana de Las Delicias

Otro robo en un establecimiento de Las Delicias, otro robo a 'alcantarillazo' limpio. Una cafetería italiana, 'La Sicilia Bella', ha sufrido esta madrugada un robo idéntico a los que se vienen produciendo a lo largo de los últimos días en otros comercios de mismo barrio de Zaragoza. Porque un encapuchado ha accedido a este local de la calle Graus tras fracturar el cristal de la puerta con la tapa de una alcantarilla, de tal forma que ha realizado un agujero a través del cual se ha colado para llevarse la caja registradora. No hay detenidos.

Es un robo que ha tenido lugar en torno a las 04.00 horas de este lunes día 27 de abril, según han captado las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el establecimiento. En estas mismas imágenes se puede ver cómo el ladrón ha saltado la barra y ha intentado abrir la caja registradora pero, como no lo ha conseguido, ha cargado con ella y se ha dado a la fuga. En cualquier caso, varios familiares del propietario del negocio han explicado a este diario que apenas había unos cinco euros.

Robo a golpe de alcantarilla en la cafetería 'La Sicilia Bella', en la calle Graus, en la madrugada de este lunes. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"Ha sido un tonto de primera porque, ¿quién deja dinero en la caja por la noche? Es más la rabia de los daños que lo que se han llevado. Nos han llamado desde Securitas Direct, me han dicho que había saltado un hombre por la barra y han llamado a la Policía", ha relatado un sobrino del dueño, quien ha detallado que a su llegada había "mucho vidrio" en la puerta y que el establecimiento estaba "lleno de humo" tras activarse, tarde eso sí, el sistema antirrobo. Por eso esta misma mañana ya se ha reparado el cristal fracturado al igual que ya se ha interpuesto la denuncia pertinente en la comisaría de Delicias.

Investigación en marcha

A su Grupo de Policía Judicial ya se han facilitado las imágenes de las cámaras además de activarse a la Policía Científica para recabar pruebas del escenario del robo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de madrugada varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos han podido comprobar que el ladrón ha utilizado la tapa de la alcantarilla más cercana a este establecimiento, el cual abrió sus puertas en el mes de octubre de 2025.

Robo a golpe de alcantarilla en la cafetería 'La Sicilia Bella', en la calle Graus, en la madrugada de este lunes. / SERVICIO ESPECIAL

Es el tercer robo con este mismo modus operandi del que se tiene conocimiento en apenas una semana, ya que el martes y el miércoles pasado se contabilizaron sendos robos en una tienda de ropa de la calle Delicias y en una imprenta de la calle Unceta. En ambos casos también se llevaron las cajas registradoras con 500 y 200 euros, respectivamente. Y unas semanas antes, el sábado día 4 de abril, una frutería de la calle Terminillo sufrió otro robo a golpe de alcantarilla.