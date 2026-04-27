Varios coches protagonizan una peligrosa secuencia de adelantamientos en Zaragoza: "Piensa que va solo por la carretera"
El vídeo, compartido en Instagram, documenta una secuencia de hasta seis coches circulando de forma temeraria por una autopista de la capital aragonesa
Cada vez más conductores optan por instalar una cámara en el salpicadero para grabar todo lo que ocurre mientras circulan por las carreteras españolas. En muchos casos, estas imágenes terminan en redes sociales cuando captan una imprudencia, una maniobra peligrosa o una situación completamente inesperada al volante. Y algunas acaban haciéndose virales en cuestión de horas.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con un vídeo publicado por la popular cuenta de Instagram @dashcams.esp, que ha compartido una secuencia grabada en una autopista de Zaragoza durante la noche. En las imágenes se aprecia cómo hasta seis vehículos protagonizan una serie de adelantamientos a gran velocidad, en una escena que recuerda más a una carrera ilegal que a una circulación normal por carretera.
El vídeo comienza con un primer conductor que, aparentemente, no forma parte de la peligrosa maniobra, pero que acaba metido de lleno en la situación. Tras adelantar al coche que lleva la cámara, se ve sorprendido por otro turismo que aparece a toda velocidad por detrás. Durante unos segundos, el vehículo queda en una posición comprometida entre dos carriles y tiene que reaccionar para evitar un posible choque mientras otro coche intenta superarlo por la izquierda.
En apenas 15 segundos
La tensión aumenta cuando el conductor se aparta hacia el carril central y, casi al mismo tiempo, otro turismo aparece por la derecha para adelantarle a gran velocidad. Detrás, otros tres coches siguen la misma estela, aparentemente tratando de alcanzar al grupo en plena autopista. Todo ocurre en apenas 15 segundos, pero la escena deja una imagen impactante: varios vehículos circulando de noche, a gran velocidad y realizando maniobras que ponen en riesgo al resto de usuarios de la vía.
La grabación del transportista ha generado una fuerte reacción en redes sociales por la peligrosidad de la secuencia y por la sensación de descontrol que transmiten las imágenes captadas en la Z-40 a la altura del Recinto Ferial de Valdespartera.
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