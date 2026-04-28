Acepta 7 años y medio de cárcel por casi asesinar a su expareja el primer día de las Fiestas del Pilar

En las pasadas Fiestas del Pilar se volvió a vivir una situación de lo más contradictoria a la hora de mostrar el rechazo institucional y social a la violencia contra las mujeres. Porque todos los actos programados pararon cinco minutos por una presunta agresión sexual en Espacio Zity, pero nada se había hecho solo una semana antes cuando, en la primera noche festiva, una mujer estuvo a punto de morir a manos de su expareja en Las Delicias. En cualquier caso es lo que dicta el protocolo, aunque de la gravedad del apuñalamiento se ha dado buena cuenta este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el agresor, Víctor Alfonso Candia Meza, ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de siete años y seis meses de cárcel como autor de un delito de tentativa de homicidio.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de Xandra Carcas y la defensa ejercida por Luis Ángel Marcén, y que también recoge otras medidas accesorias como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años y una orden de alejamiento de 500 metros durante años. Por un delito leve de lesiones ha aceptado 56 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Y a la víctima le deberá indemnizar con 20.000 euros a razón de 335 euros al mes, tal y como se ha acordado ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por la magistrada, Natividad Rapún.

El acusado, Víctor Alfonso Candia Meza, en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / LAURA TRIVES

Son unos hechos que tuvieron lugar en la primera noche de las Fiestas del Pilar, la del 4 de octubre de 2025. En torno a las 22.00 horas, este varón nicaragüense de 33 años esperó a su expareja en el portal de su casa, en la calle Portugal, con la intención de convencerle para retomar la relación sentimenal que ambos habían mantenido hasta unos días antes. Pero la víctima quiso buscar refugio en su domicilio y, al acceder de nuevo al portal, Víctor Alfonso le siguió y pudo retenerle allí.

El apuñalamiento

De repente sacó un cuchillo que llevaba escondido en la ropa y le asestó una puñalada en el costado, "afectando seriamente a sus órganos vitales" y "con elevado riesgo de muerte" según consta el escrito de acusación de la Fiscalía. Todavía intentó clavarle el cuchillo en una segunda ocasión, aunque para fortuna de la víctima se partió. Entonces le agarró del cuello y le repitió que le iba a matar en el caso de que no volviera a retomar la relación con él.

Solo cesó la agresión cuando varios vecinos de este mismo inmueble salieron al rellano tras escuchar los gritos de la víctima, lo que llevó a Víctor Alfonso a darse a la fuga aunque la Policía detuvo poco después en las inmediaciones. "Al bajar los vecinos en su auxilio, creo que ayudamos un poco a que no la rematara. Si no llegamos a bajar, igual no lo contamos así. El ruido lo espantó y ella tuvo suerte de que viniera tan deprisa la ambulancia", explicó a este diario una de las vecinas que le prestó ayuda. Hoy, de hecho, esta misma mujer ha comparecido en la Audiencia aunque no ha sido necesario que prestara declaración al firmarse una sentencia de conformidad.