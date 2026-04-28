Condenado a dos años de cárcel por abusar de la hija de su pareja en Zaragoza

Rubén T. G. aceptó ayer una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual por abusar de la hija de su por entonces pareja en Zaragoza. Así lo reconoció este varón en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde dio el visto bueno al acuerdo que alcanzaron la partes en una sentencia de conformidad que también recoge el pago de 2.000 euros de indemnización por los daños morales ocasionados a la víctima, quien tenía menos de 16 años cuando tuvieron lugar estos episodios de tocamientos en 2023. Y no ingresará en prisión al suspenderse la condena durante los dos próximos años.

Entre otras medidas accesorias también consta una orden de alejamiento de 200 metros durante seis años, la prohibición para ejercer cualquier actividad que conlleve un contacto directo y regular con menores durante el mismo periodo de tiempo y la obligación de someterse a cursos de reeducación sexual durante cinco años. En esta vista también se acordó la suspensión de la condena con tres condiciones: estar siempre a disposición del tribunal, no delinquir y pagar la indemnización.

Es una sentencia que dictó in voce el presidente del tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo, tras el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular y el abogado defensor del ahora condenado. Todos ellos anunciaron que no recurrirían el fallo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), por lo que se declaró la firmeza de la sentencia