El juez del caso Forestalia prorroga sin fecha la vista por las cautelares para la paralización del Clúster del Maestrazgo

Frenazo al caso Forestalia. El juez que dirige la instrucción de la causa, Juan José Cortés, ha aplazado, sin fecha de celebración, la vista para decidir sobre las medidas cautelares y la paralización del Clúster del Maestrazgo. El magistrado admite que la causa es "de especial sensibilidad" y ha emitido una providencia a las partes en las que señala que va a "esperar a que se produzca una 'sanación'" sobre algunas de las partes de la investigación.

Cortés "puntualiza" la situación de la causa después de considerar que las partes implicadas ya han tenido el tiempo suficiente para estar bien informados sobre el avance de la investigación y de estudiar la copiosa documentación que hasta la fecha forma parte de la causa. "Es consciente este instructor de la especial sensibilidad que suscita este concreto trámite a las diferentes partes en la causa (tanto acusaciones personadas como de las propias defensas)", denuncia Cortés, que actúa "inspirado por el principio de seguridad jurídica a todas las partes", para decidir posponer la vista de las medidas cautelares. Una vista que tenía como punto central decidir si el Clúster del Maestrazgo y las primeras obras para levantarlo debía paralizarse hasta resolver la legalidad de la operación y demostrar la culpabilidad o inocencia de los miembros señalados en la presunta trama en torno al gigante aragonés de las renovables fundado por Fernando Samper.

"No es procedente y nada aportaría señalar vista para la celebración de medidas cautelares", afirma el juez, que señala que están "pendientes" algunos "incidentes y recursos que podrían afectar a la normal instrucción de la causa". Esto motiva a Cortés, que califica de "razonable" su decisión, a esperar a "una 'sanación' del procedimiento" y que una vez que se resuelvan esos recursos ahora abiertos "se aborde dicha cuestión pendiente".

El propio Cortés entiende que "no concurre urgencia inmediata para dictar medidas cautelares" y destaca que ni el Ministerio Fiscal ni ninguna otra parte personada ha solicitado esta actuación. El magistrado instructor admite el impacto mediático que está teniendo la causa, con un importante seguimiento en los medios de comunicación. Por eso, según Cortés, "no concurre la necesidad urgente e inmediata de proteger a posibles terceros de buena fe que pudieran verse afectados por lo que pudiere proceder, en su día, sobre las instalaciones afectadas por la instrucción".