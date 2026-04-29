Advertencia para barranquistas en el Pirineo: un coche sigue hundido en una poza de Hecho meses después de sufrir un accidente
La Guardia Civil avisa del peligro y recomienda evitar saltos en este paraje del barranco Boca del Infierno
La Guardia Civil ha lanzado una advertencia coincidiendo con el inicio de la temporada de actividades en los barrancos del Pirineo oscense. El aviso afecta al barranco Boca del Infierno, en el término municipal de Hecho, donde todavía permanece hundido un vehículo accidentado el pasado año.
Según informa la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, en 2025 un turismo sufrió una salida de vía por el margen izquierdo y se precipitó hasta este barranco. El coche continúa sumergido en la zona, concretamente en la poza del salto de La Roca Empotrada.
Por este motivo, la Guardia Civil recomienda no saltar a dicha poza. Aunque cuenta con bastante profundidad, el salto tiene una altura considerable y, al caer, existe el riesgo de alcanzar alguna zona cortante del vehículo. Como alternativa, aconseja descender mediante rápel, ya que existen anclajes habilitados para ello.
Además, el instituto armado recuerda una serie de consejos básicos para practicar barranquismo con seguridad: revisar previamente los caudales y el entorno, no realizar nunca la actividad en solitario y llevar siempre el material adecuado, así como contar con la formación necesaria.
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