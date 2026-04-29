Condenado por una oleada de robos en naves y almacenes de Caspe

Artur Rebull Torres aceptó ayer una condena de dos años y seis meses de cárcel como autor de una oleada de robos en varias naves industriales y almacenes de Caspe. Son unos hechos que tuvieron lugar entre los meses de noviembre y diciembre de 2023 y que causaron unos desperfectos y un perjuicio económico valorados en unos 12.500 euros, los cuales deberá abonar a los tres perjudicados -1.500, 3.000 y 8.00 euros, respectivamente-, tal y como se acordó en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza, adonde fue trasladado el acusado desde la cárcel de Zuera al permanecer interno en el centro penitenciario.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, las acusaciones ejercidas por los abogados Javier Catalán y Teresa Arpal y el defensor de Artur Rebull Torres. En este mismo trámite, las partes se opusieron a la suspensión de la condena según manifestaron ante el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo. Porque se le considera un reo habitual al sumar condenas por delitos contra la seguridad vial y porque todavía no ha abonado ni un céntimo de la indemnización.

Entre el 18 y el 19 de noviembre, Artur Rebull Torres sustrajo un remolque de aluminio que se hallaba en el polígono 'Los Arcos'. Solo unos días más tarde, en el mes de diciembre, accedió a un almacén y se llevó una minimoto, un grupo electrógeno de soldadura y varias herramientas. Y entre el 9 y el 15 de diciembre, forzó las dos puertas de una nueva situada en otro polígono de Caspe para apoderarse de múltiples efectos: un remolque, cinco garrafas de 20 litros de gasoil, una bomba eléctrica, un depósito de agua con capacidad para 1.000 litros o una manguera de prisión.