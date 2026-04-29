Gran operativo contra una plantación de marihuana en Zaragoza con tres arrestos

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana con 3.650 plantas que se hallaban en una nave industrial del polígono Centrovía, en el término municipal de La Muela (Zaragoza), y que se ha saldado con la detención de tres personas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación, llevada a cabo en el marco de la operación Laminero, se inició ante la sospecha de que una nave industrial podía estar siendo utilizada para el cultivo de marihuana en interior, lo que permitió reunir indicios suficientes y poder llevar a cabo un registro en las instalaciones el pasado 8 de abril.

En el interior de la nave los agentes localizaron una plantación perfectamente acondicionada, con diferentes habitáculos para el crecimiento de las plantas y un complejo sistema eléctrico para el abastecimiento, además de una zona habilitada para la estancia permanente de los cuidadores, como informa el Instituto Armado en una nota de prensa.

Durante la operación fueron detenidas dos personas que se encontraban en el interior y que, según la investigación, se encargaban del mantenimiento del cultivo sin necesidad de salir al exterior, con víveres para permanecer largos periodos en el lugar.

Posteriormente, la Guardia Civil localizó y detuvo a una tercera persona vinculada a la organización, responsable de la logística, del alquiler de la nave y de los gastos asociados a la actividad ilícita.

Los agentes han constatado además una conexión fraudulenta a la red eléctrica, con una defraudación que asciende a 350.000 euros, verificada con el apoyo de técnicos especialistas.

A los tres detenidos, de 34 y 25 años y de nacionalidad española y albanesa, se les imputan delitos contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

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Dos de ellos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial, mientras que el tercero ha quedado en libertad.