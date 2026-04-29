Muere un senderista zaragozano de 66 años tras sufrir un desvanecimiento en la sierra del Gabardón (Fiscal)
La voz de alarma se ha dado a las 11.30 horas
Un senderista de 66 años y vecino de Zaragoza ha muerto este miércoles tras sufrir un desvanecimiento en las inmediaciones de la sierra del Gabardón, en el término municipal de Fiscal (Huesca). A las 11.30 horas se ha recibido en la central operativa de la Guardia Civil de Huesca, a través de la cual se informaba de que un integrante de un grup ode cuatro senderistas había sufrido un desvanecimiento.
Inmediatamente, se han trasladado al lugar efectivos del Greim de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras localizar al senderista desvanecido, le fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que finalmente presentó signos incompatibles con la vida, siendo posteriormente trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Boltaña para su transferencia a los servicios funerarios. Se trata de un varón de 66 años y vecino Zaragoza.
- El bar heavy más antiguo de Zaragoza celebra su 45 aniversario con una noche especial: 'Donde todo comenzó
- La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: 'Vienen especialmente aquí
- Dámaso Arcediano, el árbitro del derbi, rompe su silencio tras el puñetazo de Andrada: 'Prima la experiencia
- El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel: ya hay varios grupos interesados
- Los entresijos del traslado de Fnac en Zaragoza: negociación fallida, estrategia y un “caramelo” en el Coso
- Esteban Andrada llamó a Jorge Pulido para pedirle disculpas por el puñetazo
- La playa favorita de muchos zaragozanos estrena paseo marítimo tras 14 meses de obras
- Los meteorólogos coinciden: Zaragoza, preparada para la vuelta de las lluvias a partir de esta fecha