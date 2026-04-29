Muere un senderista zaragozano de 66 años tras sufrir un desvanecimiento en la sierra del Gabardón (Fiscal)

Un senderista de 66 años y vecino de Zaragoza ha muerto este miércoles tras sufrir un desvanecimiento en las inmediaciones de la sierra del Gabardón, en el término municipal de Fiscal (Huesca). A las 11.30 horas se ha recibido en la central operativa de la Guardia Civil de Huesca, a través de la cual se informaba de que un integrante de un grup ode cuatro senderistas había sufrido un desvanecimiento.

Inmediatamente, se han trasladado al lugar efectivos del Greim de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras localizar al senderista desvanecido, le fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que finalmente presentó signos incompatibles con la vida, siendo posteriormente trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Boltaña para su transferencia a los servicios funerarios. Se trata de un varón de 66 años y vecino Zaragoza.