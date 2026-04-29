Un ladrón roba 200 euros a cara descubierta en una frutería de Las Delicias

En la comisaría de Delicias no dejan de tramitarse denuncias por robos en diversos comercios del barrio. En esta ocasión, el establecimiento perjudicado ha sido una frutería de la calle Vicente Berdusán, en Zaragoza, de donde la madrugada de ayer se llevaron la caja del dinero con unos 200 euros en efectivo. Pero, a diferencia de los últimos robos cometidos en Las Delicias, en este local no se fracturó la cristalera con la tapa de una alcantarilla, sino que el ladrón accedido a través de un pequeño agujero en la verja a sabiendas de que esa puerta no tiene cerradura...

A las 01.50 horas de este martes día 28 de abril, el responsable del negocio recibió una llamada por parte de la central de alarmas en la que se le comunicaba que una persona había accedido al local. Y es que el establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia en las cuales se puede ver cómo el ladrón está a punto de abandonar el comercio cuando suena la alarma, aunque luego se decide a arrancar el cajón del dinero, que entrega a un tercero que le espera en la calle para darse a la fuga juntos.

"Cogió la caja y salió"

"Primero me llamaron de la alarma, que si yo estaba en el local... y les dije que llamaran a la Policía. En el video se ve que entró muy rápido, quería salir cuando saltó la alarma pero volvió, cogió la caja y salió. No tocó ninguna otra cosa", relató a este diario Saquib, uno de los responsables de la frutería 'Azan'. En este sentido, ayer ya facilitaron los vídeos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, donde por la mañana se interpuso la denuncia pertinente. De esta forma también se pudo comprobar que el autor del robo ha accedido con el rostro descubierto y que no ha utilizado guantes.

SERVICIO ESPECIAL

A primera hora de la mañana, sobre las 09.15 horas, se personaron en el establecimiento agentes de Policía Científica para recabar pruebas en el establecimiento. A ellos también se les entregó la caja del dinero que los ladrones abandonaron en la calle Bolivia una vez que recogieron el dinero en efectivo, unos 200 euros "de los cambios" que tenían preparados para la jornada laboral del día siguiente. "No he dormido ni un minutos esta noche y hasta ahora no puedo dejar de pensar qué voy a hacer en otros cuatro locales. Estoy muy preocupado", expresó Saquib en alusión a la línea de negocio que tiene en la ciudad.

Es el cuarto robo del que se tiene conocimiento en menos de una semana en el barrio de Las Delicias, donde se contabilizan otros robos a golpe de alcantarilla en diversos comercios como, por ejemplo, una tienda de ropa de la calle Delicias, una imprenta de la calle Unceta o una cafetería italiana de la calle Graus. Y a principios de este mismo mes, el sábado día 4 de abril, una frutería de la calle Terminillo sufrió un doble intento de robo.