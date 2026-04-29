Unos 100 funcionarios protestan en Zaragoza por la "nefasta gestión" de la nueva Oficina Judicial

Unos cien funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza cuando se cumple un mes y medio de la implantación de la nueva Oficina Judicial. Ha sido una protesta que han escenificado a las 11.30 horas entre los edificios Fueros de Aragón y Vidal de Canellas para secundar la convocatoria de STAJ, de CSIF y de UGT, una jornada de protesta en la que han denunciado la "nefasta gestión" de la Dirección General de Justicia a la hora de cumplir con la Ley de Eficiencia de Justicia.

Por parte de los tres sindicatos convocantes -CCOO se ha ausentado-, se ha leído un manifiesto en el que han expuesto la situación a la que hacen frente los funcionarios con motivo de la entrada en vigor de la Ley el lunes día 16 de marzo. En este sentido se ha aludido a la "falta masiva de personal", a su "redistribución anómala", al "recorte de derechos" de los funcionarios, a la "deficiente inversión" en sistema informático", al "reparto desigual" de las cargas de trabajo o a la "constante variación" de la distribución de los funcionarios, según han manifestado Ana Sanau, Elena de la Riva y Evangelina Giménez en representación de STAJ, CSIF y UGT, respectivamente.

Unos cien funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia. / LAURA TRIVES

"Todo ello ha sumergido a la Justicia en una situación descontrolada de la que se tardará mucho tiempo en salir. La Dirección General de Justicia tiene el deber y la obligación de buscar soluciones para solventar el daño ocasionado por su nefasta gestión, tanto a trabajadores como a ciudadanos", han coincidido las tres representantes sindicales, quienes han explicado de forma individualizada sus puntos de vista de la nueva Oficina Judicial. En el caso de STAJ, por ejemplo, Ana Sanau ha lamentado que se ha llevado a cabo de "forma acelerada e improvisada".

"Hemos pasado a unos macroservicios escasos con un montón de personal que no tiene claro ni las funciones ni el trabajo que se les ha repartido (...) No tenemos ni los teléfonos actualizado para que los ciudadanos se puedan poner en contacto con los juzgados. No funcionan las impresoras, tampoco Avantius... Hay un desasosiego por parte de los compañeros", ha explicado la delegada de CSIF, Elena de la Riva cuya homóloga en UGT, Evangelina Giménez, ha criticado que "se han recortado derechos de funcionarios.