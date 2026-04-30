Detenido en Teruel un hombre que doblaba la velocidad permitida y conducía drogado

La Guardia Civil ha investigado a un conductor tras detectar que circulaba a 181 km/h en una vía limitada a 90 y apreciar indicios de que lo hacía bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Los hechos, de los que informa este jueves el instituto armado, ocurrieron el pasado 17 de abril en la carretera nacional N-211, a la altura de Monreal del Campo, cuando agentes de Tráfico registraron el paso de un turismo que circulaba a más del doble del límite permitido en ese tramo.

Tras dar el alto al vehículo, los agentes observaron en el conductor signos evidentes compatibles con el consumo de drogas, por lo que procedieron a su investigación por un segundo delito contra la seguridad vial.

El implicado fue sometido a la prueba de alcoholemia, que resultó negativa, según ha explicado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Como consecuencia de los hechos, el conductor ha sido investigado por dos presuntos delitos: uno por exceso de velocidad y otro por conducción bajo la influencia de sustancias.

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Estas infracciones, recuerdan dichas fuentes, pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a cuatro años.