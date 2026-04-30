Detenidos cuatro menores de Bilbao por un delito de 'sextorsión' a otro menor de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao (Bizkaia) a cuatro menores de 16 años, vecinos de la localidad de Santurtzi, acusados de cometer un delito de corrupción de menores y revelación de secretos. La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Organizada, adscrito a la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, en colaboración con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza, tras una investigación iniciada hace varios meses en esa localidad.

Según las investigaciones, los detenidos utilizaron la aplicación Instagram para contactar con el menor, haciéndose pasar por otra menor de 17 años para así ganarse su confianza. En el transcurso de estas interacciones, lograron generar un clima de confianza que derivó en el intercambio de imágenes, algunas de ellas de carácter íntimo y sexual. Los detenidos para conseguir esto hicieron uso de imágenes de una menor que habían conseguido de otro perfil de la citada red.

Una vez la víctima accedió a dichas peticiones iniciales, los detenidos desde el mismo perfil que utilizaban desde el principio le solicitaron que enviase vídeos eróticos donde se le viera claramente su rostro, así mismo, también le pedían que realiza ciertas fantasías sexuales extrañas y obscenas, negándose la víctima a ello, momento en el que empezó a recibir insultos y amenazas.

Delito de 'sextorsión'

Las amenazas, en concreto, consistían en que si no accedía a las peticiones que le estaban realizando publicarían el contenido inicial remitido por la víctima (fotos y vídeos donde se le aprecia en actitud sexual, pudiendo verse su rostro) en su perfil de la red social, de manera que a las mismas pudieran tener acceso todos sus contactos, no accediendo la víctima a realizar lo que le estaban exigiendo, a pesar de las amenazas.

Días posteriores los detenidos, al no obtener lo que deseaban, comenzaron a exigir a la víctima la cantidad de 100€ a cambio de no publicar el referido contenido, a lo que la víctima sí accedió por el temor que le ocasionaron. La víctima, finalmente, se decidió a denunciar en Zaragoza, localidad donde recibe.

La denuncia la interpuso tras ser informado por un amigo, que en un perfil de Instagram aparecían fotos suyas en actitud sexual y en las mismas se le podía ver perfectamente el rostro. La víctima tras recibir esta información pudo comprobar que se trataba del mismo perfil desde el que habían contactado con él los presuntos autores con anterioridad y desde el cual había recibido las amenazas.

Tras las detenciones, los cuatro detenidos fueron puestos en libertad, quedando a cargo de sus padres, e informando los agentes actuantes a la Fiscalía de Menores de Bizkaia de los hechos. Dado que los autores son residentes en Euskadi y la víctima en Zaragoza, no se descarta la posibilidad de la aparición de más denuncias, dando por hecho que algunas de las víctimas son reticentes a acudir a la Policía por temor o vergüenza.

Consejos de la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional ante hechos como este, se aconseja evitar compartir material íntimo con desconocidos y utilizar contraseñas seguras para proteger tus dispositivos, así mismo, no pagar nunca ante tales amenazas, ya que no pararan de pedir dinero, bloquear al extorsionador, recopilar pruebas (capturas de pantalla) y denunciar de inmediato ya que la denuncia es la principal herramienta para frenar este tipo de delitos y, así poder minimizar el daño psicológico que pueden causar a las víctimas.

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Además, se recuerda que la Policía Nacional cuenta con unidades especializadas en ciberdelincuencia y delitos cometidos a través de medios telemáticos, preparadas para actuar de forma eficaz ante este tipo de hechos.