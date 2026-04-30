Dos condenadas por llenar un carro de bebé con productos robados en un supermercado en Zaragoza

Hace ya dos años, el 6 de abril de 2024, dos mujeres aprovecharon el carro de un bebé para esconder diversos productos que habían robado en un supermercado de la cadena Eroski situado en la calle Reina Fabiola, en el barrio de San José. De esta forma lograron hacerse con unos 350 euros, los cuales abonaron ayer en la vista que se celebró en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, donde ambas comparecieron acusadas de dos delitos de hurto. Son unos hechos que reconocieron a la hora de aceptar sendas condenas, de las cuales, una de ellas implica penas de prisión por motivos de reincidencia.

En el caso de L. G. M., precisamente, son cuatro meses de cárcel por un delito de hurto, ya que cuenta con tres condenas anteriores por delitos contra el patrimonio. Por sentencia firme le consta una condena del Juzgado de Instrucción número 10, dictada el 9 de febrero de 2024; una segunda condena del Juzgado de lo Penal número 3, dictada el 8 de noviembre de 2023, y una tercera condena del Juzgado de Instrucción número 5, dictada el 13 de febrero de 2023. Para ella, de hecho, solicitaba el ministerio fiscal una condena de 18 meses de cárcel.

Multa de 480 euros

Junto a esta mujer, que se encuentra en prisión, también fue condenada Y. G. G., quien aceptó el pago de una multa de 120 euros a razón de cuatro euros al día durante un mes. En su caso, los hechos están tipificados como un delito leve de hurto al carecer entonces de antecedentes penales, lo que había llevado a la Fiscalía a solicitar el pago de una multa de 480 euros a razón de ocho euros al día durante dos meses. En cualquier caso, ambas, han tenido que indemnizar a partes iguales a la cadena alimentaria.

Así se acordó ayer entre el ministerio público y los abogados defensores de estas dos mujeres, los letrados Alejandro Soteras y Daniel Sanz, en la vista celebrada en la Plaza número 1 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza. En esta misma comparecencia, las dos acusadas, de etnia gitana, dieron el visto bueno al escrito de acusación de la Fiscalía, en el cual se expone que se apoderaron de varios productos valorados en 347,01 euros pasando por la línea de cajas "sin abonar su importe".