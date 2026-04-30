Dos policías evitan el suicidio de un hombre en Zaragoza: "Estaba muy agitado y no quería que actuáramos para salvarle la vida, que era lo que estábamos intentado hacer"

Dos agentes de la Policía Nacional y la colaboración ciudadana han evitado la muerte de un hombre que intentaba quitarse la vida en la vía pública en Zaragoza gracias a una intervención rápida y eficaz, en la que aplicaron técnicas de primeros auxilios para contener una hemorragia grave. “Estaba muy agitado y no quería que actuáramos para salvarle la vida, que era lo que estábamos intentando hacer hasta la llegada de los médicos”, han relatado los policías que acudieron al lugar.

“Había un varón intentando quitarse la vida. Nada más llegar fuimos requeridos con urgencia por los ciudadanos. Vimos un gran charco de sangre y a una persona con múltiples lesiones. Un ciudadano había intervenido en primer lugar y, con un cinturón, practicó un torniquete. La había frenado bastante, pero la herida seguía sangrando”, han añadido.

Los agentes actuaron con rapidez. “Con el botiquín se realizó un torniquete que controló en gran medida la hemorragia. El corte en la muñeca era profundo. Estaba muy agitado, intentando rechazar nuestra ayuda y quitándose el torniquete. Le pusimos un vendaje compresivo para asegurar y controlar el sangrado. En el cuello también tenía un corte, que fue igualmente contenido”, han explicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:40 horas del pasado 26 de abril en la calle Illueca, cuando varias llamadas al CIMACC 091 alertaron de que un hombre se estaba autolesionando con un arma blanca. A su llegada, los agentes lo localizaron en un porche cercano, con múltiples cortes y una hemorragia muy abundante.

Ante la gravedad de la situación, los policías actuaron de inmediato y lograron inmovilizar al herido, que se encontraba muy alterado y ofrecía resistencia mientras manifestaba su intención de quitarse la vida.

Los agentes aplicaron un torniquete de emergencia para frenar una hemorragia severa en la muñeca, además de un vendaje compresivo y material hemostático para controlar otras heridas, entre ellas una en el cuello.

La rápida actuación policial permitió estabilizar al hombre hasta la llegada de los servicios sanitarios, que procedieron a su traslado urgente a un centro hospitalario.

Cabe destacar la colaboración de un ciudadano presente en el lugar, que trató de auxiliar al herido antes de la llegada policial utilizando un torniquete improvisado.

La intervención resultó clave para evitar un desenlace fatal y pone de manifiesto la importancia de la formación en primeros auxilios, así como de la rápida coordinación entre ciudadanos, fuerzas de seguridad y servicios sanitarios.