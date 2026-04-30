Solo 6 meses de cárcel al conductor que arrastró 300 metros a un guardia civil en Tauste

Sergio A. S. se ha librado de una buena. Porque arrastrar 300 metros a un guardia civil en la huida a bordo de su vehículo en Tauste se acaba de saldar con una condena de solo seis meses de cárcel por un delito de atentado a la autoridad. Es la pena que este hombre de 47 años aceptó hace unos días en un juzgado de Zaragoza, donde reconoció que, aquella noche del 16 de marzo de 2024, agarró de la muñeca al agente mientras pisó a fondo el acelerador de tal forma que la víctima quedó colgada de la ventanilla. Al final le soltó y el agente se golpeó la cabeza contra el suelo, lo que llevó a ponerle cinco grapas.

En términos económicos sí que va a tener que hacer frente a un importante desembolso económico, ya que aceptó el pago de una multa de 7.200 euros por un delito contra la seguridad vial y el pago de una multa de 1.440 euros por un delito de lesiones. Por entonces, de hecho, Sergio A. S. carecía de permiso de conducción por haber perdido todos los puntos el 7 de mayo de 2021. Y entre 2022 y 2024 había sido condenado en cuatro ocasiones por delitos contra la seguridad vial, todos ellos, precisamente, por circular sin permiso de conducción.

Una sentencia de conformidad

Son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Carmen Iturralde García en representación de la Asociación Independiente de Guardias Civiles (AIGC) y la defensa ejercida por Soraya Laborda. En cualquier caso, aunque solo sean seis meses de prisión, Sergio A. S. está obligado a ingresar en la cárcel de Zuera tal y como se acordó en la vista celebrada en la Plaza número 4 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, cuyo titular, el magistrado Alfredo Lajusticia, dictó in voce la sentencia.

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 23.30 horas del 16 de marzo de 2024 en el transcurso de un control en la avenida de la Independencia de Tauste, en la rotonda más próxima al campo de fútbol de este municipio perteneciente a la comarca de las Cinco Villas. Del vehículo de la Guardia Civil se apeó la víctima, quien le requirió la documentación al acusado. Pero, como no lo hizo, le instó a abandonar su vehículo. Y, como tampoco lo hizo, intentó abrir la puerta del conductor.

En ese momento, Sergio A. S. arrancó el vehículo "a gran velocidad" y agarró la muñeca del agente desde la ventanilla, de tal forma que le arrastró unos 300 metros hasta que le soltó. En ese momento, el guardia civil cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el suelo además de rasparse las rodillas.