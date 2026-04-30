La violencia de género en Aragón muestra señales de alerta entre las jóvenes

La violencia de género registrada en 2025 deja una lectura agridulce en Aragón: desciende en términos generales, pero muestra alguna señal de alerta en los tramos más jóvenes. En la comunidad autónoma se contabilizaron 946 víctimas, lo que supone un descenso del 4,8% respecto al año anterior, una caída ligeramente más acusada que la media nacional, donde los casos bajaron un 3,8% hasta situarse en 33.373.

El número de víctimas menores de 18 años aumenta un 14,3% en Aragón, hasta alcanzar 16 casos, un repunte mucho más acusado que el registrado a nivel nacional (0,6%). Entre las mujeres de 18 a 24 años, la evolución es más contenida, con una ligera bajada del 0,8% en Aragón, frente a un descenso más significativo en el conjunto del país, según datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

El grueso de las víctimas se concentra, un año más, en la franja de edad de 25 a 44 años. En Aragón, este grupo suma 578 casos, con un descenso del 4,3%, prácticamente en línea con la evolución del conjunto de España. También bajan los casos entre las mujeres de 45 a 64 años (7,6% en Aragón) y entre las mayores de 65, donde la caída es especialmente intensa en la comunidad (30%), aunque con cifras absolutas reducidas.

El número de denunciados por violencia de género en 2025 confirma la tendencia descendente, aunque con matices que invitan a la cautela. En Aragón se registraron 936 denunciados, un 5,5% menos que el año anterior, una caída más intensa que la media nacional, donde el descenso fue del 3,8% hasta los 33.228 casos.

La reducción se concentra, sobre todo, en el grupo de 25 a 44 años, que sigue siendo el más numeroso. En Aragón, este tramo suma 566 denunciados, con una bajada del 8,1%, claramente por encima del descenso registrado en el conjunto del país. También caen los casos entre los mayores de 65 años (17,9%), aunque en cifras absolutas siguen siendo residuales.

Sin embargo, el dato que rompe la tendencia es el de los menores de edad. Los denunciados menores de 18 años aumentan un 33,3% en Aragón, hasta situarse en 8 casos, un crecimiento muy superior al registrado en España, donde el incremento es del 18%. Este repunte apunta a una mayor presencia, o al menos visibilización, de conductas de violencia de género en relaciones cada vez más tempranas.

Violencia doméstica

La violencia doméstica en 2025 presenta una evolución desigual entre Aragón y el conjunto del país. En España los casos aumentan de forma clara, mientras que en la comunidad aragonesa la situación se mantiene prácticamente estable. Aragón registró 236 víctimas, apenas un 0,4% menos que el año anterior, frente al incremento del 7,4% en España, donde se alcanzaron las 9.513.

Por género, las mujeres continúan siendo mayoría entre las víctimas, aunque con tendencias opuestas según el territorio. En Aragón, los casos de mujeres descienden ligeramente (-2,1%), situándose en 141, mientras que en el conjunto del país aumentan con fuerza (+7,9%), hasta las 5.789.

En cambio, las víctimas hombres crecen tanto en Aragón como en España. En la comunidad aragonesa se contabilizan 95, un 2,2% más, mientras que a nivel nacional el incremento es más acusado, del 6,6%, hasta los 3.724 casos. Este repunte apunta a una mayor visibilización de situaciones de violencia en el ámbito familiar que afectan también a varones.

El número de personas denunciadas por violencia doméstica en 2025 refleja un repunte significativo, especialmente en Aragón. En la comunidad se registraron 199 denunciados, lo que supone un incremento del 13,7% respecto al año anterior, muy por encima de la subida del 5,1% registrada en el conjunto de España, donde se alcanzaron los 7.590 casos.

Por género, los hombres siguen siendo mayoría entre las personas denunciadas, con 140 casos en Aragón, tras aumentar un 12%. A nivel nacional, también crecen, aunque de forma más moderada (7,4%), hasta situarse en 5.441.

Sin embargo, el dato más llamativo está en las mujeres denunciadas. En Aragón se contabilizan 59, lo que supone un incremento del 18%, muy superior a la evolución nacional, donde prácticamente se mantienen estables con 2.149 casos.