Un detenido por la quema de cinco contenedores esta madrugada en Torrero

Los Bomberos de Zaragoza han tenido que intervenir esta madrugada, alrededor de las cinco, para sofocar el incendio de cinco contenedores en distintas calles cercanas entre sí del barrio de Torrero, en el entorno de Fray Julián Garcés. Según han informado fuentes municipales, el fuego no ha provocado otras afecciones.

Tras la intervención, se ha iniciado la búsqueda de los posibles autores de los hechos, en la que ha colaborado la Policía Local. El dispositivo ha concluido con una persona detenida, que ha quedado a cargo de la Policía Nacional.

Además, durante esta misma madrugada, los bomberos han actuado en la calle Vizconde de Escoriaza por el incendio registrado en la cocina de una vivienda. Las llamas han afectado únicamente a esta estancia, aunque una persona ha resultado herida al intentar apagar el fuego por sus propios medios. El afectado ha sido trasladado a un centro hospitalario para recibir atención por las quemaduras sufridas.

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Por otro lado, los Bomberos de Zaragoza han atendido otro aviso en torno a las 11.00 horas en la calle Alfonso, también por un conato de incendio en la cocina de una vivienda. En este caso, la intervención se ha resuelto sin consecuencias.