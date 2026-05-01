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Dos menores detenidos en Zaragoza tras asaltar a un hombre y quitarle hasta las zapatillas

La rápida actuación policial en el barrio de La Jota permitió la detención de los implicados en un robo con violencia

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional. / El Periódico

Israel Salvador

Zaragoza

La noche que ha conectado el jueves y el viernes ha sido movida en el zaragozano barrio de La Jota. Agentes de la Policía Nacional acabaron deteniendo a dos menores como presuntos autores de un robo con violencia. Lo que en un principio parecía una pelea multitudinaria en las calles acabó derivando en un robo con violencia en este conocido barrio de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron en la confluencia de José Oto con Marqués de la Cadena. Una llamada al 091 alertó de una supuesta reyerta con varias personas implicadas y hasta la zona se desplazaron varias patrullas. Los avisos reflejaban la preocupación de varios vecinos de La Jota, que en un primer momento pensaron que se estaba produciendo una pelea multitudinaria en la calle.

Esa percepción fue la que llevó a alertar rápidamente a la Policía Nacional, que movilizó varias patrullas hasta el lugar ante la posibilidad de una pelea en plena vía pública. Sin embargo, una vez en la zona, los agentes comprobaron que no se trataba de una riña multitudinaria, sino de un robo con violencia a un hombre de 30 años por parte de varios menores.

Al llegar, los agentes se encontraron a este varón que acababa de ser agredido por un grupo de menores. La víctima tenía varios golpes, aunque no necesitó asistencia por lesiones graves. Según relató a los policías, durante el asalto le quitaron la cartera y hasta las zapatillas que llevaba puestas.

Con la descripción facilitada, los agentes peinaron los alrededores y poco después localizaron a varios chicos que coincidían con las características aportadas. Entre las pertenencias de la víctima que llevaban escondidas estaban las zapatillas robadas.

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Finalmente, dos menores fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

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