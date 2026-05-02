Cuatro mujeres agreden con un arma blanca a otra en Zaragoza, en pleno corazón de Torrero

Torrero ha vivido una noche de esas que a los vecinos les cuesta olvidar. El barrio zaragozano, uno de los más populares y con más vida de la ciudad, ha sido escenario de una agresión que sorprendió a decenas de vecinos que disfrutaban tranquilamente de las terrazas de la plaza de Las Canteras, en pleno corazón del barrio. El altercado se saldó con una mujer herida por arma blanca.

El aviso a la Policía Nacional se produjo sobre las 23.30 horas cuando, según las primeras informaciones, un coche se detuvo junto a la plaza y de él bajaron cuatro mujeres. En cuestión de segundos comenzó una pelea con varias personas que estaban sentadas en una de las mesas de la concurrida plaza. La situación se descontroló rápidamente, con mesas y sillas volando por los aires y una violencia extrema.

Una mujer de 32 años fue la peor parada, ya que durante el incidente sufrió heridas por arma blanca, aunque, en principio, no revestían gravedad. La escena generó momentos de mucha tensión entre los presentes, con carreras, gritos y sillas por los aires en pleno corazón del barrio.

Cuando los agentes llegaron al lugar, las agresoras ya habían abandonado la zona en el mismo vehículo en el que había llegado, por lo que no se pudieron practicar detenciones. Los agentes recabaron toda la información posible y ahora será la comisaría de San José la que, en principio, se encargue de investigar lo ocurrido y tratar de identificar a las implicadas. Por el momento se desconocen las causas que originaron la pelea. El 091 recibió dos avisos prácticamente al mismo tiempo alertando de la agresión.

Segundo incidente en el barrio

El puente del Día 1 de Mayo está siendo movido en las calles del barrio. El incidente se produce apenas dos días después de otro episodio que también alteró la tranquilidad de Torrero. La madrugada del viernes, Bomberos de Zaragoza, Policía Nacional y Policía Local tuvieron que intervenir en varios incendios de contenedores registrados en calles del entorno de Fray Julián Garcés.

Un hombre de unos 30 años fue detenido como presunto autor de los fuegos, después de que ardieran cinco contenedores en distintos puntos próximos entre sí. Según fuentes policiales, el arrestado llevaba encima al menos una veintena de mecheros.