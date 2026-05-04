Condenado por una amenaza de muerte a su expareja que estuvo muy cerca de acabar en un asesinato machista en Sástago

Un episodio de violencia machista que rozó la tragedia en Sástago (Zaragoza) se acaba de saldar con una condena mucho más laxa de lo que nadie se podría imaginar cuando, en la tarde del 15 de septiembre de 2025, la Guardia Civil salvó in extremis la vida de una vecina de este municipio perteneciente a la Ribera Baja del Ebro. Porque su expareja, Edgard Sebastián López, ha aceptado una pena de dos años y seis meses de cárcel por colocarle un cuchillo en el cuello sin que llegara a clavárselo gracias a la rápida intervención de un agente, quien se abalanzó sobre él para arrebatarle el arma, de 19 centímetros de hoja.

Es un delito de tentativa de homicidio que ha reconocido en la vista celebrada a las 10.00 horas de este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde también se le ha condenado a pagar una multa de 150 euros por un delito leve de amenazas del que fue víctima su cuñado, a quien también amenazó con este mismo cuchillo. Como indemnización se ha fijado el pago de 1.500 euros a la víctima y de 123 euros al Servicio Aragonés de Salud por los gastos de la atención sanitaria prestada a la mujer. Y entre otras medidas accesorias también consta la medida de libertad vigilada durante tres años y seis meses.

Atenuante de embriaguez

De esta forma se ha dado el visto bueno al acuerdo entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Víctor Sanz y la defensa ejercida por Asunción Perea, una sentencia de conformidad que ha dictado in voce la presidenta del tribunal adscrito a la Sección Primera, la magistrada Natividad Rapún, una vez que el acusado ha reconocido de forma íntegra el escrito de acusación de la Fiscalía. En este documento se hace constar que los hechos tuvieron lugar en torno a las 19.00 horas, cuando Edgard Sebastián López volvió a casa tras haber consumido alcohol durante toda la tarde, lo que ha llevado a aplicarle la atenuante de embriaguez.

Con su expareja seguía conviviendo a pesar de que habían finalizado su relación sentimental unos dos meses antes. Y fueron sus celos, precisamente, el detonante de los hechos, pues el acusado comenzó a llamarle "hipócrita", "mentirosa" y "puta". En la cocina se armó con un cuchillo y le amenazó de muerte hasta punto de colocarlo en el abdomen, en la cabeza y en el cuello, unos hechos de los que fue testigo el hermano de la víctima cuando volvió también a casa y la tuvo que abandonar rápidamente tras esgrimir el arma también contra él.

Al final, ambos acabaron en un dormitorio en el que Edgard Sebastián López le empujó contra la cama, "quedando esta (su expareja) recostada de lado sobre la almohada mientras ese levantaba el cuchillo con actitud amenazante" según consta en el escrito de acusación. "Pasados tres minutos, al oír el aviso de los agentes de la Guardia Civil, el procesado dijo 'aquí nos vamos a morir los dos' y colocó el filo del cuchillo sobre su cuello y comenzó a ejercer presión, momento en el que entraron los agentes y, abalanzándose uno de ellos sobre el procesado, evitó que terminara su acción", expone este documento.