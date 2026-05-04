Detenidos en Jaca cuatro miembros de un grupo criminal especializado en robos de teléfonos móviles en fiestas multitudinarias

Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante el dispositivo policial establecido por el Primer Viernes de Mayo en Jaca (Huesca) a cuatro miembros de un grupo criminal especializado en el hurto de móviles en fiestas patronales y eventos multitudinarios, a dos de los cuales les constaba una orden judicial de detención por hurtos en Cádiz.

Durante el desarrollo de la fiesta, varios ciudadanos comunicaron el hurto de sus teléfonos móviles, por lo que se establecieron controles de vehículos en las diferentes vías de salida de la ciudad con patrullas de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil en las carreteras de acceso a Jaca.

Durante la noche del 1 de mayo, una patrulla de Guardia Civil comunicó al responsable del dispositivo de Jaca que habían interceptado un vehículo ocupado por cuatro personas que no portaban ninguna documentación, ha informado la Policía Nacional. Por tal motivo, agentes de Policía Nacional los trasladaron a dependencias policiales y realizaron las gestiones para su identificación.

Tres de ellos se encontraban en situación irregular en territorio nacional, constándoles 57 detenciones anteriores por hurtos en diferentes puntos del país, coincidiendo las fechas de estas detenciones con la celebración de fiestas patronales y eventos multitudinarios en las ciudades donde habían sido detectados. Además, a dos de ellos les constaba una orden de detención por un juzgado de Cádiz por hechos similares.

En la Comisaría de Policía Nacional de Jaca, los agentes realizaron un registro del vehículo en el que viajaban y localizaron escondidos en el motor siete terminales de telefonía móvil que resultaron sustraídos durante los actos del Primer Viernes de Mayo.

Fueron por ello detenidos por pertenencia a grupo criminal, hurto, reclamación judicial e infracción a la Ley de Extranjería y los teléfonos móviles recuperados han sido entregados a sus legítimos propietarios.

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La Policía Nacional ha destacado que el Primer Viernes de Mayo, fiesta que ha congregado a 55.000 asistentes, se ha celebrado sin ningún otro incidente y ha destacado la colaboración de los diferentes servicios policiales y de emergencia y la actitud de la ciudadanía.