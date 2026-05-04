Intento de robo surrealista en Zaragoza: le sorprenden en un bar, se abre una cerveza y se come unos Jumpers mientras espera a ser detenido

La mañana de este lunes ha comenzado con cierto tono surrealista en un intento de robo en el barrio zaragozano de Las Fuentes. El escenario ha sido el bar del campo de fútbol de Santo Domingo de Silos, donde el encargado del establecimiento se ha encontrado a un ladrón tranquilamente instalado dentro del local cuando iba a abrir el negocio para comenzar la jornada.

Los hechos han ocurrido sobre las 9.55 horas. Según ha podido saber este diario, el responsable del bar acudió a levantar la persiana y descubrió que un hombre había entrado en el establecimiento con la intención de llevarse el dinero de la caja registradora. Sin embargo, no encontró botín alguno.

Así quedó la puerta del establecimiento tras el intento de robo. / SERVICIO ESPECIAL

Lejos de marcharse, el individuo decidió quedarse en el local como si estuviera en casa. Cogió un cuchillo de cocina para prepararse un bocadillo, se comió una croqueta de jamón y, antes de que llegara la Policía, todavía tuvo tiempo de abrirse una cerveza y coger una bolsa de Jumpers.

La situación se volvió todavía más insólita cuando el encargado le sorprendió dentro del bar. Según las mismas fuentes, el hombre le espetó con total tranquilidad que “ahora ese era su bar” y que no tenía intención de irse. El trabajador mantuvo la calma y avisó inmediatamente a la Policía Nacional, que acudió rápidamente al lugar. A la llegada de los agentes, el presunto ladrón permanecía sentado cómodamente en una silla esperando. Después se ha levantado y no ha opuesto resistencia alguna durante la detención.

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Restos de la merienda que se preparó el ladrón. / SERVICIO ESPECIAL

Las primeras investigaciones apuntan además a que el mismo individuo podría haber intentado robar minutos antes en el centro de salud de Las Fuentes. De hecho, en el momento del arresto todavía llevaba consigo una caja con bisturís quirúrgicos, un extremo que ahora investiga la policía.