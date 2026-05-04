Una menor acusa a un vecino de su abuela de violarle delante de su bisabuela de 100 años en Zaragoza

Un vecino de la calle Boyero, en Valdefierro, afronta hasta 12 años de cárcel tras acusarle una menor de edad de colarse en la vivienda de su abuela, de quien era vecino, y de violarle en el salón, donde permanecía su bisabuela de 100 años sin que la anciana se enterara de lo sucedido un día del verano de 2022. Es lo que este lunes ha defendido la joven en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el acusado, M. Z., ha negado los hechos en un interrogatorio en el que ha estado asistido de una intérprete de árabe -él es marroquí-. "No soy una persona que hace estas cosas. Estoy casado y tengo tres hijos", ha asegurado este varón.

"Mi abuela salió a tirar la basura. Yo estaba en el cuarto y él entró, escuché ruidos en la cocina y salí ahí, se me echó encima y me empezó a tocar las tetas y el culo. Intenté correr al salón y ya me tiró al sofá, me agarró de las manos y me la metió. Cuando acabó, se fue", ha declarado la denunciante, a quien se ha preguntado también por la demora a la hora de denunciar los hechos, ya que no lo hizo hasta el 1 de enero de 2024. "Me duché, me fui a la cama y ya está. No se lo dije a nadie. Dos años después se lo conté a mi hermana, estábamos hablando de cosas nuestras y me salió decírselo", ha respondido.

Estado de salud de la bisabuela

Junto a la joven también han comparecido varios testigos de referencia, su abuela, su madre y su hermana, a quienes les verbalizó lo sucedido cuando ya había transcurrido un año y medio. Especialmente se ha cuestionado a la abuela a la hora de conocer el estado de salud de su madre -la bisabuela-, de quien ha afirmado que presentaba "demencia senil" y "movilidad, la justa". "Estaba ahí sentadica en la casa. Solo me conocía a mí", ha detallado esta mujer. Y en calidad de perito ha declarado una psicóloga forense, Begoña Álvarez, quien ha aludido a los síntomas depresivos "muy fuertes" que apreció en la joven. "Se sentía sola, perdió entre 15 y 20 kilos, dormía muy mal, tenía pesadillas, problemas de autoestima...", ha descrito.

Son unos hechos por los que tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de Olga Oseira solicitan una pena de 12 años de cárcel por un delito de agresión sexual además del pago de una indemnización de 5.000 y 20.000 euros, respectivamente. En el caso del defensor de M. Z., el letrado Javier Osés, ha defendido su absolución ante el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz.