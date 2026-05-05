El ADN confirma que el cadáver hallado en la ribera del río Ebro pertenece a Pablo Cebolla, el joven desaparecido desde febrero en Zaragoza
La familia ha mostrado su agradecimiento a los voluntarios que han participado en los 72 días de búsqueda del aragonés
Las pruebas de ADN practicadas al cadáver hallado hace unos días en la ribera del río Ebro, a su paso por La Cartuja, han revelado que pertenece a Pablo Cebolla, el joven vecino de Alhama de Aragón desaparecido desde el pasado 13 de febrero. De esta forma se pone punto y final a 72 angustiosos días de búsqueda para sus familiares, quienes han querido agradecer el "apoyo" recibido en este tiempo.
"La vida va muy rápido, pero todos vosotros habéis parado y dedicado parte de vuestro tiempo a encontrar a Pablo, y eso nos hace sentir muy felices porque demuestra que Pablo ha dejado una huella imborrable en todos. Gracias infinitas", ha expresado la familia Cebolla Guerrero a través de un comunicado en el que también ha expresado que "han sido muchos días de demasiado dolor, incertidumbre, rabia, desesperación y angustia".
La familia también ha mostrado su cariño a Pablo: "Ojalá nada de esto hubiera pasado. Ojalá estuvieses aquí con nosotros de la manera que deberías estar y no así. Pero como habrás visto, no hemos dejado de buscarte porque no queríamos dejarte solo, porque la soledad te ha jugado una mala pasada. Te quedaban muchas cosas que hacer, que vivir, que sentir, pero no te preocupes porque haremos, viviremos y sentiremos por ti, porque estás dentro de todos nosotros y así será hasta el final de nuestros días".
- La inentendible polémica que ha levantado el final del Casademont Zaragoza-Estepona
- La reconstrucción a fondo del Real Zaragoza y la revolución en todas sus estructuras
- Ya es oficial: Mercadona reabre uno de sus supermercados con más demanda de Aragón y estrena 'Tienda 9', un nuevo formato en España para la clientela
- El barrio más reivindicativo de Zaragoza celebra una nueva edición de su Fiesta del Sol y denuncia trabas administrativas del ayuntamiento
- Emilio Larraz confirma su salida del Real Zaragoza: 'Chavales, seguid creyendo en el trabajo diario y disfrutad del camino
- Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
- El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
- Un espectador denuncia que les 'encerraron' en un cine de Zaragoza por 'seguridad del recinto': 'Todas las puertas de salida a la calle están cerradas