El ADN confirma que el cadáver hallado en la ribera del río Ebro pertenece a Pablo Cebolla, el joven desaparecido desde febrero en Zaragoza

Las pruebas de ADN practicadas al cadáver hallado hace unos días en la ribera del río Ebro, a su paso por La Cartuja, han revelado que pertenece a Pablo Cebolla, el joven vecino de Alhama de Aragón desaparecido desde el pasado 13 de febrero. De esta forma se pone punto y final a 72 angustiosos días de búsqueda para sus familiares, quienes han querido agradecer el "apoyo" recibido en este tiempo.

"La vida va muy rápido, pero todos vosotros habéis parado y dedicado parte de vuestro tiempo a encontrar a Pablo, y eso nos hace sentir muy felices porque demuestra que Pablo ha dejado una huella imborrable en todos. Gracias infinitas", ha expresado la familia Cebolla Guerrero a través de un comunicado en el que también ha expresado que "han sido muchos días de demasiado dolor, incertidumbre, rabia, desesperación y angustia".

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La familia también ha mostrado su cariño a Pablo: "Ojalá nada de esto hubiera pasado. Ojalá estuvieses aquí con nosotros de la manera que deberías estar y no así. Pero como habrás visto, no hemos dejado de buscarte porque no queríamos dejarte solo, porque la soledad te ha jugado una mala pasada. Te quedaban muchas cosas que hacer, que vivir, que sentir, pero no te preocupes porque haremos, viviremos y sentiremos por ti, porque estás dentro de todos nosotros y así será hasta el final de nuestros días".