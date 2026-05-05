Grave caso de maltrato animal en Zaragoza: detenido un hombre por mantener a un galgo en condiciones insalubres

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 43 años en Zaragoza como presunto responsable de un delito de maltrato animal, tras comprobar las graves condiciones en las que mantenía a su perro.

Los hechos se remontan al pasado 30 de marzo, cuando agentes de la Policía Local acudieron a la calle Ambrosio del Ruste tras recibir un aviso por la presencia de un perro suelto. A su llegada, comprobaron que el animal, un galgo de 11 años, presentaba un estado muy deteriorado, con signos evidentes de desnutrición, hambre y falta de hidratación.

Traslado a una protectora de animales

El perro vivía en el interior de un local de reducidas dimensiones, en condiciones higiénico-sanitarias deficientes, rodeado de basura, excrementos y suciedad, y sin acceso a agua. Ante esta situación, los agentes procedieron a la intervención del animal, que fue trasladado al centro de protección animal. En ese momento no fue localizado el propietario.

Posteriormente, agentes del Grupo de Policía Judicial iniciaron las correspondientes investigaciones y solicitaron a la protectora de animales que no se procediera a la entrega del perro a su propietario.

El animal fue trasladado al Hospital de la Facultad de Veterinaria, donde los informes veterinarios reflejaron que presentaba una condición corporal muy baja, deshidratación, taquicardia y un marcado estado de estrés. Asimismo, las pruebas realizadas evidenciaron alteraciones compatibles con deshidratación y signos orgánicos derivados de una posible alimentación irregular.

El propietario, en libertad con cargos

Fruto de las gestiones realizadas, el pasado 30 de abril se procedió a la detención del propietario del animal como presunto responsable de un delito de maltrato animal. El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.

El delito de maltrato animal se encuentra recogido en el Código Penal español y castiga a quien, por acción u omisión, cause lesiones a un animal que menoscaben gravemente su salud o lo someta a condiciones que pongan en peligro su vida o integridad.

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Estas conductas pueden conllevar penas de prisión, así como la inhabilitación para la tenencia de animales.