Dos detenidos por agredir a dos jóvenes y robarles una sudadera en pleno centro de Zaragoza

El objetivo de J. L. A. y A. M. S. era robar el móvil a dos trabajadores de un pub del Casco, en Zaragoza, pero solo consiguieron llevarse la sudadera de uno de ellos. Y para hacerse con un botín tan escaso no dudaron en agredir a estos dos jóvenes al término de su jornada laboral en la madrugada de este domingo día 3 de mayo. Primero les siguieron desde la calle El Temple hasta que les abordaron en la plaza San Braulio, donde les propinaron varios puñetazos hasta que se hicieron con la sudadera de una de las dos víctimas. Ambos fueron detenidos por un delito de robo con violencia.

Porque fueron las mismas víctimas quien llamaron al 091 una vez que lograron zafarse de sus agresores, lo que les llevó a refugiarse en La Casa del Loco. Desde este pub de la calle Mayor informaron a la Policía de lo que acababa de suceder -eran las 06.00 horas- y facilitaron una descripción de los dos agresores. Así que con esos datos iniciaron la búsqueda varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos pudieron localizar a los dos ladrones en la plaza Salamero.

La agresión

Y, sobre la forma en la que se desarrolló la agresión, las dos víctimas relataron que entre ambas partes se inició un forcejeo al negarse a entregarles sus efectos personales. Entre las lesiones, por ejemplo, consta un golpe en el labio y otro en la oreja, lo que obligó a que ambos recibieran asistencia sanitaria en los centros de salud Grande Covián y San José, respectivamente, a la espera de que sean examinados por un médico forense. En cualquier caso, el diagnóstico es de contusiones.

Ambos quedaron en libertad tras pasar el mismo sábado por la tarde a disposición judicial en la Plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. Asistidos del abogado Alberto Peiró, los dos detenidos se acogieron a su derecho a no declarar y deberán comparecer en este mismo Juzgado todos los lunes hasta que concluya la fase de instrucción.