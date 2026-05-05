Familiares de Pablo Cebolla: "Te quedaban muchas cosas que vivir y que sentir"

"Te quedaban muchas cosas que hacer, que vivir, que sentir, pero no te preocupes porque haremos, viviremos y sentiremos por ti, porque estás dentro de todos nosotros y así será hasta el final de nuestros días". Son las palabras con las que la familia de Pablo Cebolla ha querido recordar a este joven de 20 años, cuya muerte ha sido confirmada este martes de la mano de los resultados de las pruebas de ADN que se practicaron al cadáver hallado el 26 de abril en la ribera del río Ebro, a su paso por La Cartuja. En total, 72 días de búsqueda, de "demasiado dolor, incertidumbre, rabia desesperación y angustia" según han trasladado en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

En este sentido, la familia de Pablo Cebolla también ha querido agradecer el "apoyo" que han recibido en los últimos meses, unas "gracias infinitas" que han subrayado por el despliegue de los voluntarios "desde el minuto uno", bien "organizando batidas", "colaborando en ellas", "compartiendo carteles", "paseando por la ribra del Ebro" o "escribiendo mensajes de cariño". "La vida va muy rápido, pero todos vosotros habéis parado y dedicado parte de vuestro tiempo a encontrar a Pablo, y eso nos hace sentir muy felices porque demuestra que Pablo ha dejado una huella imborrable en todos", han agradecido en alusión al despliegue de voluntarios, "ya sea familia, amigos, conocidos e incluso desconocidos".

Y en esta misma misiva también han incidido en su pesar por la pérdida de este joven de 20 años. "Y a ti, Pablo, nuestro niño, ojalá nada de esto hubiera pasado. Ojalá estuvieras aquí con nosotros de la manera que deberías estar y no así. Pero como habrás visto, no hemos dejado de buscarte porque no queríamos dejarte solo, porque la soledad te ja jugado una mala pasada", han lamentado.