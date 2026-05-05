Tres robos en tres comercios de Las Delicias en menos de tres horas

En una tienda del 'Rincón' de la calle Santander, en un bar de la calle Franco y López y en un grow shop -venta de cannabis- del paseo Calanda. Entre las 01.30 horas y las 04.00 horas de este domingo día 3 de mayo. En un perímetro de apenas 2,1 kilómetros. A golpe de alcantarilla y forzando la persiana. Son los tres robos que anteayer obligaron a intervenir a la Policía en el barrio de Las Delicias, sumido desde hace varias semanas en una oleada de robos similares que han encendido las alarmas entre sus comerciantes al contabilizarse otros tantos golpes en fruterías, bares, imprentas o tiendas de ropa.

El primero de los tres robos tuvo lugar sobre las 01.30 horas en una tienda de 'Frutos Secos El Rincón' situada en la calle Santander. Al local accedieron dos varones encapuchados según relató a este diario una de sus trabajadoras, quien precisó que los ladrones se llevaron uno de los cajones donde guardan el dinero. Solo fueron unos 30 euros. "Nunca dejamos nada de efectivo. Solo se llevaron uno de los dos cajones, el otro se les cayó al suelo y no había nada dentro. No tardaron ni un minuto", describió esta misma empleada.

Robo en una tienda del 'Rincón' situada en la calle Santander, en el barrio de Las Delicias. / JAVIER RÍO

A lo largo de la mañana de ayer se denunció el robo en la comisaría de Delicias, aunque los responsables del negocio fueron conocedores de ello en la misma madrugada del domingo, ya que la central de alarma les avisó de inmediato. En la puerta del establecimiento, de hecho, se colocó hace unos meses un cartel en el que se informa de que todos los hurtos y todos los robos detectados en los locales de esta misma cadena iban a ser "denunciados". "Dentro del establecimiento disponemos de cámaras de seguridad que graban 24 horas", expone el comunicado que se transmitió a raíz de otra oleada de robos con violencia en sus comercios.

Bar 'Guiñote'

Solo media hora después, a escasos 400 metros de allí, en la calle Franco y Lopéz, otros dos encapuchados robaron en el bar 'Guiñote' tras fracturar la cristalera con la tapa de una alcantarilla. En esta ocasión también actuaron dos encapuchados, quienes se llevaron un ordenador portátil y la caja registradora con "la recaudación de tres días" de acuerdo a lo manifestado por su propietaria, Margarita. En total, "unos 1.300 euros".

Robo en una 'grow shop' situada en el paseo Calanda, en el barrio de Las Delicias. / JAVIER RÍO

"Vino la Policía a buscarme y me dijeron que habían entrado a robar. Tengo mucha rabia porque no es la primera vez, ya me entraron hace un año y pico, hicieron un círculo con un disco de diamante", explicó esta mujer, a quien citó la Policía a las 17.00 horas para poner la denuncia pertinente. En su caso también cuenta con cámaras de videovigilancia.

Y solo dos horas más tarde, en torno a las 04.00 horas, una tienda de venta de cannabis del paseo Calanda, 'Cherokee Grow', sufrió un robo similar, aunque en esta ocasión se pudo detener al autor en las inmediaciones. A este individuo se le interceptó con la caja registradora que había sustraído del interior del local.