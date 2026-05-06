Alhama de Aragón despide a Pablo Cebolla: "Siempre serás parte de este pueblo"

Las banderas del Ayuntamiento de Alhama de Aragón van a lucir tres días con un crespón negro en señal de duelo por la muerte de Pablo Cebolla, ese joven apasionado de la música a quien su consistorio ha querido rendir homenaje con un mensaje de despedida que se ha expresado a través de un bando municipal. "Siempre serás parte de nuestro pueblo. De nuestras calles, de nuestras fiestas y de tantos momentos compartidos. Nos cuesta aceptar que ya no estarás aquí, pero sabemos que, de alguna manera, seguirás acompañándonos. Allá donde estés, sigue haciendo sonar tu música. Aquí, en tu pueblo, no dejaremos de escucharte", ha compartido este miércoles el ayuntamiento alhameño una vez que se confirmó ayer el fallecimiento de su paisano tras 72 días de búsqueda hasta que el día 26 de abril se halló su cadáver en la ribera del río Ebro...

Han sido casi tres meses de batidas voluntarias -al margen del operativo oficial- en las que se han involucrado numerosos conocidos de la familia, muchos ellos vecinos de Alhama de Aragón y también de Godojos, el otro pueblo de Pablo. "Familiares, amigos y vecinos se han volcado sin descanso en su búsqueda, demostrando una vez más el valor de la unión y la solidaridad de nuestros pueblos. Ese esfuerzo y ese cariño quedarán siempre como reflejo de lo que Pablo significaba para nosotros", subraya el ayuntamiento.

Un dolor "compartido" con Godojos

Son unas líneas en las que también transmiten su pésame a la familia, a los amigos y a todas las personas que "quisieron" a su joven vecino de 20 años. "Sabemos que no hay palabras que puedan aliviar este dolor, pero sí queremos que sientan que no están solos, que todo el pueblo de Alhama de Aragón está con ellos. También queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame al pueblo de Godojos, el pueblo que junto a nosotros vio crecer a Pablo. Hoy, el dolor es compartido entre nuestros dos pueblos", han transmitido a través del bando municipal.

Es un "enorme" dolor el que se manifiesta en esta misiva, el cual todavía es más hondo por tratarse de un pequeño municipio de menos de 1.000 habitantes. "En un pueblo como el nuestro, donde todos nos conocemos y compartimos la vida, su pérdida no es solo la de un vecino, es la de alguien cercano, alguien de todos. No hay forma de entender ni de aceptar esta despedida tan temprana, tan injusta, que rompe de golpe los sueños, los planes y la alegría de quienes le querían", han lamentado.