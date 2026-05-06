Crece la cancelación de salidas extraescolares en Aragón: al menos 35 centros las han suspendido tras la muerte de un alumno

Las actividades extraescolares fuera del aula han quedado en pausa en cada vez más centros educativos de todo Aragón. En las últimas semanas ya son 34 los colegios e institutos que han decidido suspender salidas en solidaridad con el IES Ítaca de Santa Isabel y para reclamar seguridad jurídica durante las actividades que implican una salida del centro. Los claustros están viviendo un movimiento que sigue creciendo y que tiene su origen en la situación vivida tras la imputación de dos docentes de un delito de homicidio imprudente por la muerte del alumno Mario Conesa durante un viaje escolar a Bélgica en 2022. Ambos serán juzgados en la Audiencia Nacional.

La preocupación entre el profesorado se ha extendido rápidamente por Aragón. Muchos docentes consideran que las actividades extraescolares se realizan actualmente con una responsabilidad demasiado elevada y sin una cobertura legal clara ante situaciones graves o imprevistas.

Por eso, cada vez más claustros están optando por suspender temporalmente las salidas fuera del centro. La reclamación es común: piden una regulación “clara, completa y ordenada” que marque protocolos y responsabilidades y que garantice seguridad jurídica tanto para los docentes como para los alumnos.

En las salas de profesores el mensaje se repite. Los docentes aseguran que no se niegan a realizar excursiones o viajes escolares, pero sí reclaman protección legal antes de asumir responsabilidades que consideran excesivas. El temor es que cualquier incidente pueda acabar derivando en consecuencias judiciales personales: "No tenemos cobertura legal ni jurídica de ningún tipo. El desamparo es evidente. Y más cuando ves a compañeros en un proceso judicial que ya de por sí es duro. Lo estarán pasando mal por lo que ocurrió y, además, tienen que afrontar un juicio", han explicado en alguna ocasión desde el colectivo docente.

El caso del IES Ítaca ha puesto sobre la mesa una inquietud que llevaba años presente en muchos centros, pero que ahora ha estallado públicamente. El efecto se sigue extendiendo por toda la comunidad. Lo que hasta hace poco eran decisiones aisladas se está convirtiendo en un movimiento cada vez más amplio dentro de la enseñanza pública aragonesa.

Los sindicatos ya han reconocido públicamente que es necesario un marco jurídico específico en incluso se han lanzado recogida de firmas para sumar apoyos en busca de una legislación que fije un marco normativo para las actividades fuera del centro. Los docentes no se niegan a realizar extraescolares, pero sí mientras no se sientan totalmente protegidos tras comprobar cómo ha evolucionado el caso del fallecimiento de un alumno en 2022.

No se descarta que en los próximos días se puedan sumar más institutos. De momento, estos son los 35 centros educativos de Aragón que han decidido suspender actividades extraescolares: