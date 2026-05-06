Cuatro menores sufren una intoxicación por vapear marihuana en un centro educativo de Jaca

Cuatro alumnos menores de edad han tenido que ser atendidos este miércoles por los servicios sanitarios tras sufrir una intoxicación en un instituto de Jaca, en la provincia de Huesca, después de utilizar presuntamente un vapeador de marihuana dentro de las instalaciones del centro educativo. Los menores estaban escondidos, pero han sido localizados por responsables del centro y se les ha retirado el producto.

Los estudiantes afectados tienen entre 13 y 16 años. Según la información disponible hasta el momento, dos de ellos fueron atendidos en el propio instituto, mientras que los otros dos fueron trasladados a un centro médico para una valoración más completa por una posible intoxicación por sustancias estupefacientes. Ninguno de los casos, en principio, reviste gravedad.

El suceso ha obligado a activar el protocolo previsto para este tipo de situaciones por parte del propio centro educativo. Hasta el instituto se han desplazado efectivos de la Policía Nacional de Jaca, avisados por el centro, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos. Los policías han estado recabando pruebas y analizando cómo se ha producido la intoxicación, así como el origen del vapeador utilizado por los menores.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descarta que pueda derivarse algún tipo de consecuencia penal en función de lo que determinen las pesquisas policiales. Los agentes tratan ahora de aclarar cómo llegó el vapeador con la marihuana hasta el centro educativo jacetano.

El caso ha generado expectación en el centro educativo de Jaca, especialmente por la corta edad de los menores implicados. En España, la venta y uso de vapeadores está prohibida a menores de 18 años. A pesar de esto, el consumo está muy extendido entre jóvenes 14 y 18 años. Los vapeadores pueden provocan adicción, daños cerebrales y respiratorios, además de ser una puerta de entrada al tabaco convencional. En este caso, además, se da el atenuante de que estaban vapeando con una sustancia ilegal.

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Participación Ciudadana encargada del desarrollo del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, ya ha avisado que ha detectado un incremento preocupante en el consumo de dispositivos electrónicos de vapeo entre alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.

Según la información trasladada por distintos equipos directivos y docentes a la Policía Nacional, la práctica ya no se limita a los alrededores de los centros, sino que se está produciendo en su interior.