Dos condenados por cultivar 21 kilos de marihuana en una casa cueva de Paracuellos de Jiloca

Luis Javier R. M. y Agustín B. G. han sido condenados este miércoles a cinco y cuatro años de prisión -respectivamente- por cultivar una plantación de marihuana en una casa cueva de Paracuellos de Jiloca, donde la Policía intervino unos 11,3 kilos de marihuana ya listos para su venta y otros 10 kilos de plantas de marihuana. Es un operativo que se desarrolló en los primeros días del mes de octubre de 2024, el cual contó con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) para acceder al terreno y a la casa cueva de la calle Piedad Gil, donde también se intervinieron varias armas de fuego y una veintena de armas blanca, tal y como han reconocido los dos acusados en la vista celebrada en la Plaza número 2 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

En el caso de Luis Javier R. M., defendido por el abogado Roberto Gállego, son tres años de cárcel por un delito de tráfico de drogas, dos años de prisión por dos delitos de tenencia ilícita de armas y una multa de 2.880 euros por un delito de quebrantamiento de condena, ya que una condena por violencia de género le impedía estar en posesión de armas. Y, en el caso de Agustín B. G., defendido por el abogado Juan Manuel Martín Calvente, son tres años de cárcel por un delito de tráfico de drogas y un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. Ambos deberán hacer frente a sendas multas de 138.000 euros, las cuales deberán abonar en un plazo de 24 meses con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago.

Plantación de marihuana

Es una investigación que desarrolló el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Calatayud tras conocerse un posible punto de venta de droga en Calatayud, lo que llevó a averiguar posteriormente la implicación de dos vecinos de Paracuellos de Jiloca que explotaban una plantación de marihuana en una casa cueva y en un terreno. Y así se pudo comprobar gracias a los medios aéreos. Por eso el 10 de octubre se desarrolló el operativo, el cual se saldó con la detención de estos dos varones, ambos de nacionalidad española y por entonces de 53 y 57 años de edad.

Solo dos días después quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Calatayud, donde se ha instruido el procedimiento judicial hasta que este miércoles se había señalado la celebración del juicio a las 11.30 horas. Pero un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados defensores ha evitado el plenario. A ambos se les ha reconocido la atenuante de drogadicción para rebajarles la condena que inicialmente solicitaba el ministerio fiscal.