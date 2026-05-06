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El Ayuntamiento de Zaragoza reclama más Policía Nacional por la oleada de robos en Las Delicias

La alcaldesa ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno en la que solicita la convocatoria de una Junta Local de Seguridad

Robo a golpe de alcantarilla en una imprenta de la calle Unceta, en el barrio de Las Delicias, el pasado miércoles día 22 de abril.

Robo a golpe de alcantarilla en una imprenta de la calle Unceta, en el barrio de Las Delicias, el pasado miércoles día 22 de abril. / SERVICIO ESPECIAL

A. T. B.

Zaragoza

La oleada de robos en Las Delicias ha tenido una respuesta institucional. El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado la convocatoria de una Junta Local de Seguridad a la Delegación del Gobierno en Aragón para abordar la preocupación que existe entre los comerciantes y los vecinos del barrio más poblado de la ciudad a consecuencia de la sucesión de estos violentos episodios. Así lo ha transmitido la alcaldesa, Natalia Chueca (PP), en la carta que ha remitido este miércoles al delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, a quien ha solicitado que se intensifique "de manera inmediata" la presencia y los efectivos de la Policía Nacional, especialmente en las zonas en las que se están registrando un mayor número de incidentes tal y como ha venido contando este diario a lo largo de las últimas semanas.

Es una situación a la que se viene haciendo frente desde principios del mes de abril, ya que en sus primeros días ya se comenzaron a registrar estos tipos de robos hasta que a mediados del mes se acentuó todavía más este problema. Tanto es así que, hasta el momento, constan robos en una tienda de ropa de la calle Delicias, en una imprenta de la calle Unceta, en una cafetería italiana de la calle Graus, en una frutería de la calle Vicente Berdusán, en un bar de la calle Franco y López, en tres comercios del paseo Calanda, en una tienda del 'Rincón' de la calle Santander...

"Zaragoza es una ciudad segura y queremos que siga siéndolo. Precisamente por eso creemos que es el momento de actuar con rapidez, coordinación y firmeza ante situaciones que preocupan a vecinos y comerciantes", ha explicado Natalia Chueca, quien ha requerido también a la Delegación del Gobierno a comunicar las medidas operativas previstas para atajar esta situación. En cualquier caso ha recordado que Zaragoza es "una de las ciudades más seguras de España". "Y no podemos dejar de serlo", ha recalcado.

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Por eso ha solicitado la convocatoria de una Junta Local de Seguridad, para analizar los últimos hechos delictivos que se están contabilizando en la ciudad y, de esa forma, poder coordinar medidas que se permitan "reforzar" la prevención y la respuesta policial. "La seguridad ciudadana es competencia del Ministerio del Interior y vamos a pedir que se refuerce con más efectivos policiales en Zaragoza, haciendo el mismo esfuerzo que el ayuntamiento aumentando la plantilla de la Policía Local", ha apuntado.

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