Intento de robo a golpe de alcantarilla en un Mercadona de San José

Los robos a golpe de alcantarilla no son exclusivos del barrio de Las Delicias. Al otro lado de la ciudad, en Las Fuentes, también se están comenzado a suceder este tipo de golpes. Solo en la madrugada del lunes se registraron sendos robos en el centro de salud Las Fuentes Nortes y en el bar del campo de fútbol del Santo Domingo de Silos. Y, apenas 24 horas antes, en la tarde del domingo día 3 de mayo, y en el barrio de San José, un supermercado de la cadena Mercadona estuvo a punto de convertirse en otro establecimiento perjudicado según ha podido saber ahora este diario. Pero el vidrio de la cristalera resistió los fuertes golpes...

Es el establecimiento de la calle Monasterio de Samos (24), cuya cristalera intentaron violentar uno o varios ladrones al arrojar la tapa de una alcantarilla. Fue sobre las 16.00 horas. Así lo captaron las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el local, unas imágenes que desde el supermercado ya se han puesto a disposición de la Policía, concretamente, del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José cuyos efectivos investigarán esta tentativa de robo con fuerza.

Menos de 24 horas después, en el vecino barrio de Las Fuentes, sus vecinos despertaron con dos robos similares. En el centro de salud Las Fuentes Nortes y en el bar del campo de fútbol del Santo Domingo de Silos. Y el autor acabó detenido de una forma sorprendente: almorzando en la terraza de este mismo bar.