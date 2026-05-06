Otros dos robos y un tercero fallido en tres comercios de la misma calle de Las Delicias

El paseo Calanda, en el barrio de Las Delicias, es una de sus principales arterias comerciales. Son 1.000 metros de longitud con comercios de todo tipo a ambos lados de la calle: bares, peluquerías, estancos... Y en solo 400 metros, entre el cruce de esta misma vía con la calle Duquesa Villahermosa y un poco más allá del cruce con la calle Bolivia, se registraron dos robos y un intento de robo en la madrugada de este lunes día 4 de mayo. La papelería 'Tinta, Papel o Tijera', la peluquería 'Danny Blendz' y el bar 'Manila' fueron los tres establecimientos perjudicados, tal y como había sucedido apenas 24 horas con otros tres robos en este mismo entorno.

En el caso de la papelería, un encapuchado forzó la persiana y fracturó luego el cristal con una pata, lo que permitió que pudiera colarse por el agujero según manifestó ayer Noelia, la propietaria del negocio. De allí se llevaron varias sudaderas además de abundante dinero en efectivo -casi 3.000 euros- que ella guardaba en la caja registradora, un botín que el ladrón -de origen magrebí- cargó en otras mochilas que robó en este mismo comercio. Eso sí, en la huida fue tan torpe que se dejó su teléfono móvil.

"Te quedas con ganas de no levantar la persiana"

"Hacía justo ocho años que había abierto la tienda, vaya aniversario... Te quedas con ganas de no levantar la persiana porque esta noche (la del lunes) me ha vuelto a saltar la alarma porque intentaban forzar la persiana. He estado toda la noche sin dormir mirando las cámaras. Es triste que vengan a por una autónoma que no tiene nada de valor", lamentó ayer Noelia, todavía apoderada del "disgusto" y de los "nervios" por el robo. Ayer puso la denuncia en la comisaría de Delicias.

Robo en la peluquería 'Danny Blendz' situada en el paseo Calanda, en el barrio de Las Delicias. / IVÁN RÍO

Justo al lado, en la peluquería 'Danny Blendz', dos encapuchados forzaron la puerta del local con una palanca sin que la central de alarmas avisara a su propietario porque se olvidó de conectarla. De allí se llevaron máquinas y productos valorados en unos 500 euros, pues no encontraron dinero en efectivo ya que Danny siempre se lo lleva a casa "por precaución".

"Igual me planteo moverme a otra zona"

"Dejaron todo hecho un desastre, me destrozaron una máquina de filtrar agua... Igual me planteo moverme a otra zona", expuesto el dueño de la peluquería, quien ayer se desplazó hasta la comisaría de Delicias para interponer la denuncia correspondiente. Hasta su establecimiento también se desplazaron agentes de Policía Científica para tomar muestras de huellas.

Intento de robo en el bar 'Manila' situado en la calle Duquesa Villahermosa, en el barrio de Las Delicias. / JAVIER RÍO

Y a 300 metros, en el bar 'Manila', los ladrones intentaron robar también tras lanzar una tapa de alcantarilla contra su cristalera. Pero el vidrio resistió y los cacos desistieron. "Tenemos cámaras, pero no se ve a nadie porque el golpe fue abajo en la esquina. Cada día está peor el barrio", declaró el hijo del dueño del negocio. Su progenitor, de hecho, se encontró el cristal fracturado cuando entró a trabajar sobre las 05.30 horas. También ha denunciado.