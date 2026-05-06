Un encapuchado roba unos 700 euros en un bar de Las Delicias
El ladrón ha utilizado la tapa de una alcantarilla para fracturar el cristal del establecimiento
Otro robo en Las Delicias, otro robo a golpe de alcantarilla. Un encapuchado ha fracturado esta madrugada la ventana de un bar de la calle Escoriaza y Fabro, el bar 'Chef Mundi', de donde se ha llevado unos 700 euros en efectivo según ha explicado a este diario su propietario. Ha sido un robo que ha tenido lugar un poco antes de las 04.00 horas de este miércoles día 6 de mayo, tal y como viene sucediendo a lo largo de las últimas semanas en numerosos comercios de este populoso barrio zaragozano.
En esta ocasión ha resultado perjudicado un establecimiento hostelero, donde una de sus ventanas, la que utiliza el camarero para servir las consumiciones, ha sido fracturada con la tapa de una alcantarilla. Por ahí ha accedido al interior del local y se ha llevado dinero en efectivo que se guardaba en la caja registradora además de dinero de las máquinas tragaperras. La alarma ha avisado, la Policía se ha desplazado hasta allí y el propietario va a aportar las imágenes de las cámaras de videovigilancia con la previsión de que ponga en las próximas horas la denuncia pertinente. "No tengo tiempo. Luego pasaré", ha afirmado.
Oleada de robos
Es una investigación que va a dirigir el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, donde sus efectivos no dejan de recepcionar denuncias por la sucesión de hechos similares en el barrio. En la madrugada del domingo, por ejemplo, se registraron tres robos consecutivos en una tienda del 'Rincón' de la calle Santander, en el bar 'Guiñote' de la calle Franco y López y en una grow shop del paseo Calanda.
Y la madrugada siguiente, la del lunes, también se contabilizaron otros dos robos y un tercero fallido en tres comercios del paseo Calanda: la papelería 'Tinta, Papel y Tijera', la peluquería 'Danny' y el bar 'Manila'. Al otro lado de la ciudad también se registraron dos robos similares en el centro de salud Las Fuentes Norte y en el bar del campo de fútbol del Santo Domingo de Silos.
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