'Alcantarillazo' en un bar de Delicias que no lleva abierto ni un mes

El bar 'El Rincón del Tapeo', en la calle Tarragona, fue inaugurado el 20 de abril. Y menos de un mes después, en torno a las 03.50 horas de la madrugada de este jueves día 6 de mayo, ha sufrido su primer robo, uno más de los tantos que se vienen sucediendo en el barrio de Delicias a lo largo de las últimas semanas. Un encapuchado ha fracturado una de sus ventanas con la tapa de una alcantarilla y se ha dado a la fuga con la caja registradora. Pero cerca de allí, en el paseo Calanda, una patrulla le ha interceptado cuando no habían transcurrido ni diez minutos desde que ha accedido al establecimiento. Por eso se le ha detenido por un delito de robo con fuerza en las cosas.

"La persiana no estaba forzada. No sé cómo la ha levantado. Ha roto la ventana con una alcantarilla y ha ido directo a por la caja (...) La Policía ha actuado súper rápido, a las 04.01 horas he llegado al bar y ya lo habían cogido en el paseo Calanda", ha explicado a este diario el propietario del negocio, un establecimiento hostelero que apenas lleva abierto 16 días. "Como joven emprendedor he querido abrir un bar y que me suceda a esto a los 18 días de abrir es catastrófico. En teoría esto era la zona buena de Delicias, pero ahora ya no hay zona buena", ha criticado.

Cámaras de videovigilancia

Esta mañana, a las 08.30 horas, ha interpuesto la denuncia pertinente en la comisaría de Delicias, donde también ha aportado las imágenes de las cámaras de videovigilancia. Son unos documentos en los que se puede ver cómo el ladrón, de etnia gitana, se ha colado por la ventana y ha saltado la barra para arrancar la caja registradora. Dentro del local, de hecho, no ha permanecido ni 20 minutos. Y ha ocultado su rostro con una gorra y la capucha de su sudadera.

En cualquier caso no se ha podido recuperar la caja registradora, "no se ha llegado a encontrar" según ha manifestado el propietario del bar. Al parecer, los agentes sí que han podido recuperar el dinero en efectivo que el ladrón había sustraído de la caja. Por el momento, el detenido permanece en calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. En el caso de que lo haga mañana, será en la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.