Atracan a una mujer y le roban una cadena junto al Mercado Central

Una mujer sufrió en la mañana de este martes el robo de una cadena tras asaltarle dos hombres magrebís en el entorno del Mercado Central, en pleno centro de Zaragoza. Los dos ladrones lograron arrebatarle la cadena y se dieron a la fuga, aunque esa misma mañana les pudo localizar la Policía una vez que se les identificó gracias a la descripción que facilitó la propia víctima. Por eso se detuvo a ambos por un delito de robo con violencia.

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 08.30 horas de este martes día 5 de mayo. Al parecer, los dos detenidos abordaron a la víctima en las inmediaciones del Mercado Central, hasta donde se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que se recibió el aviso en la sala del 091. Allí ya no había rastro de los autores del robo, aunque a las horas se pudo dar con ellos en el entorno. De ahí fueron trasladados a los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando, aunque el atestado lo instruyó el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro por tratarse de su demarcación.

Muy cerca de allí, el pasado 26 de abril, la Policía detuvo a otro joven magrebí por robarle la cadena a una mujer de 79 años en la calle Aguadores. Es un robo que este ladrón cometió por el método del tirón para arrebatarle la cadena que portaba en el cuello, tras lo cual se dio a la fuga aunque una patrulla de la Policía Local pudo interceptarle en las inmediaciones después de que varios testigos llamaran a la sala del 091 para informar de lo sucedido.