Condenado un preso de Zuera por agredir a un funcionario que estuvo 75 días de baja

José Miguel P. R. volvió hace unas semanas a la cárcel de Zuera por ausentarse de un juicio en el que figuraba como acusado por agredir a dos funcionarios del centro penitenciario. Y allí permanecerá unos pocos meses más al ser condenado este jueves a seis meses de prisión por la agresión, que tuvo lugar el 3 de octubre de 2022, en un momento en el que el recluso permanecía entonces en el módulo de aislamiento. En total deberá abonar una indemnización de 4.400 euros. Porque no fue una agresión cualquiera: uno de los funcionarios permaneció de baja hasta 75 días.

Es lo que se ha acordado en la vista celebrada en la Plaza número 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, cuyo titular, el magistrado Alfredo Lajusticia, ha dictado in voce la sentencia: tres meses de cárcel por un delito de atentado, otros tres meses de cárcel por un delito de lesiones y una multa de 90 euros por un delito leve de lesiones. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 12 meses de cárcel por un delito de atentado, 2 años y 6 meses de cárcel por un delito de lesiones y una multa de 900 euros por un delito leve de lesiones, pero se le ha rebajado la condena al apreciarle la atenuante muy cualificada de trastorno mental.

"Gran alteración"

Porque aquella tarde, la del 3 de octubre de 2022, José Miguel P. R. se encontraba en el módulo de aislamiento en un estado de "gran alteración", lo que llevó a solicitar la ayuda de los servicios médicos, quienes se personaron en su celda acompañados de dos funcionarios de prisiones. Lo que nadie sabe es cómo el recluso podía portar en la mano un cristal en forma de triángulo con una empuñadura de tela, con el que amenazó a los funcionarios en los siguientes términos: "mirad lo que tengo para vosotros", "a ver si podéis conmigo", "os voy a rajar y luego iré a follarme a vuestras mujeres".

"El acusado se abalanzó hacia el escudo que portaban los funcionarios con el pincho de cristal que rebotó contra el escudo, iniciándose un forcejeo en el curso del cual todos cayeron al suelo, procediendo el encausado a propinar patadas y a intentar morder a los funcionarios", expone el escrito de acusación de la Fiscalía, en el cual se hace constar que uno de los heridos sufrió un esguince de tobillo y un hematoma en el dedo que le obligaron a estar 75 días de baja. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza.