Exámenes de conducir con truco: aumentan los fraudes para sacarse el carné en Aragón

Los fraudes para la obtención del permiso de conducir se están incrementando en Aragón. La Guardia Civil está investigando un nuevo caso ocurrido en Huesca, donde ha localizado a dos supuestos autores de un delito de falsedad documental. Las penas que recoge el Código Penal pueden alcanzar multas de 6 a 12 meses y pena de prisión de 6 meses a 3 años. Aun así, los casos en la comunidad se siguen produciendo con regularidad a pesar del riesgo que puede suponer para el resto de conductores y peatones obtener el permiso sin estar preparado para ponerse al volante de un vehículo.

En la provincia de Huesca se han detectado ya varios de los casos recientes. Los controles de vigilancia en los centros de examen son esenciales dado que no parecen ya hechos aislados.

El último suceso involucra a dos varones de 18 y 58 años, vecinos de la localidad de Ejea de los Caballeros, de Zaragoza, y de Murcia, respectivamente. Se trata del segundo suceso que se ha hecho público tras el que se produjo hace unos días en Fraga, donde los agentes detectaron a un aspirante que podría estar realizando el examen suplantando la identidad de otra persona. En este caso, se procedió a la investigación de dos hombres de 28 y 39 años, vecinos de la comarca del Bajo Cinca y de Madrid, respectivamente. Uno de ellos tiene antecedentes por delitos similares.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, ha procedido ahora a la investigación de estas personas como supuestas autoras de un delito de falsedad documental, ocurrido en el examen teórico para la obtención del permiso de conducción que se celebraba en la localidad de Huesca.

Fue el pasado 20 de abril, cuando agentes del GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, dentro de las investigaciones orientadas a combatir la obtención de forma fraudulenta del permiso de conducción, se desplazaron al centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico en Huesca donde se iban a llevar a cabo los exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducir, como informa la Guardia Civil de Huesca.

Durante la realización de la prueba teórica, los agentes detectaron a un aspirante que pudiera estar realizando el examen suplantando la identidad de otra persona. Al proceder a su identificación y tras analizar de la documentación aportada por el mismo, los investigadores comprobaron que la persona que se encontraba realizando el examen tenía un parecido razonable con el aspirante que figuraba como titular del documento legítimo, si bien, apreciaron diferencias biométricas significativas con la persona que realmente debía realizarlo.

Finalmente, el GIAT procedió a la investigación de ambos, como supuestos autores de un delito de falsedad documental.

La Guardia Civil recuerda que la obtención del permiso de conducción debe basarse en el conocimiento y la responsabilidad individual, ya que, recurrir a métodos fraudulentos "no solo implica sanciones administrativas o penales, sino que también pone en riesgo la seguridad vial de todos los usuarios".