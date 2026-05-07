El “ladrón de los Jumpers” de Zaragoza entra en prisión

El “ladrón de los Jumpers” ha entrado en prisión. Se trata de un delincuente reincidente al que se le imputan cinco robos con fuerza tras ser sorprendido en el interior del bar del campo de fútbol de Santo Domingo de Silos, en el barrio de Las Fuentes en Zaragoza. Fue el pasado lunes 4 de mayo, cuando el encargado del establecimiento lo encontró almorzando tranquilamente en el interior del local cuando iba a abrir el negocio.

La Policía Nacional detuvo al joven, de 24 años, tras haber accedido al interior después de forzar la puerta del establecimiento con el pie de una sombrilla como presunto autor de un delito de robo con fuerza y fue trasladado hasta dependencias policiales. A la llegada de los agentes, el intruso permanecía sentado en una silla de la terraza, que previamente había secado con un trapo dado que había estado lloviendo, esperando. Después se levantó y no opuso resistencia alguna durante la detención.

La Comisaría de distrito de Arrabal se hizo cargo de la investigación, mediante la cual los agentes pudieron determinar que el joven sorprendido en el interior del bar estaba también detrás, presumiblemente, de otros cuatro hechos ilícitos más, como informan fuentes de la investigación.

El primero de los cuatro hechos con el que se relaciona tuvo lugar minutos antes de ser sorprendido en el bar y se produjo en un centro de salud ubicado a escasos metros. Al parecer, el mismo autor accedió fracturando un cristal y en el momento de ser detenido portaba objetos sustraídos en el propio ambulatorio.

Según los policías encargados de la investigación se le atribuyen también presuntamente la autoría de un robo en un centro docente del barrio de la Jota del que se tuvo conocimiento esa misma mañana y otros dos más de la semana anterior. Uno fue en una residencia de la tercera edad del Picarral y el otro en el interior de un garaje comunitario del mismo barrio.

Una vez tramitadas las diligencias con la imputación de los cinco hechos se le condujo hasta la autoridad judicial donde una vez oído en declaración se decretó su ingreso en prisión.

El caso está dando que hablar hasta tal punto que la propia marca Jumpers va a instalar una alarma en el bar del campo de fútbol de Santo Domingo de Silos. Tras hacerse viral en redes sociales, la compañía se ha ofrecido a pagar la instalación de una alarma tras ponerse en contacto con su propietario, Miguel Giménez.

El surrealista capítulo que empezó con la rotura de un cristal, el allanamiento de un bar, un almuerzo, unas cervezas y una bolsa de Jumpers mientras esperaba a ser detenido ha cerrado la historia con la entrada en prisión del delincuente reincidente.