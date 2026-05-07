La Policía Local investiga un caso de maltrato animal en Cuarte: aparecen dos cabras y un gallo muertos en bolsas de basura

La Policía Local de Cuarte está investigando un posible caso de maltrato animal en la localidad zaragozana. El suceso ha generado cierta controversia entre los vecinos, ya que en un primer momento se especuló con la posibilidad de que hubieran aparecido varios perros dentro de bolsas de basura en el camino entre Sisallete y Bodegas Rhey.

Tras un aviso ciudadano, los agentes acudieron este martes 5 de mayo al lugar señalado. Finalmente, comprobaron que en los envases había dos cabras y un gallo. La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.

El caso presenta dificultades, ya que los animales carecían de identificación. “No es como si se tratase de un perro, que lleva microchip. En este caso es más complicado dar con los autores”, explican fuentes cercanas a la investigación.

El aviso fue dado por un vecino de la zona, que alertó a la Policía Local de Cuarte. Una vez allí, los agentes confirmaron que se trataba de dos cabras y un gallo.

Se da la circunstancia de que el pasado sábado aparecieron por sorpresa varias cabras en plena plaza del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. El propio consistorio compartió entonces una imagen en sus redes sociales: “Visita inesperada esta mañana en la plaza del Ayuntamiento. Parece que algunos vecinos no saben que el consultorio médico permanece cerrado los sábados”, expuso en tono distendido.

Horas después se produjo el hallazgo de los tres ejemplares muertos. Ahora, la Policía Local de Cuarte trata de esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables de este caso de maltrato animal.

Maltrato de un galgo

Este es el segundo caso relacionado con animales que se investiga en los últimos días. A finales de abril, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Zaragoza a un hombre de 43 años como presunto responsable de maltrato tras comprobar las graves condiciones en las que mantenía a un galgo de 11 años.

Los hechos se remontan al 30 de marzo, cuando agentes de la Policía Local acudieron a la calle Ambrosio del Ruste tras recibir un aviso por la presencia de un perro suelto. A su llegada, comprobaron que el animal presentaba un estado muy deteriorado, con signos evidentes de desnutrición, hambre y falta de hidratación.