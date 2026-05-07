Sorprendidos en Zaragoza con más de 93.800 euros en cobre robado de la línea Madrid-Barcelona

La Guardia Civil ha detenido a dos varones tras esclarecer tres supuestos delitos de robo con fuerza en las cosas por la sustracción de 1.100 metros de cableado de cobre, de la línea ferroviaria Madrid-Barcelona, valorado en más de 93.800 euros.

La mañana del pasado 27 de abril, mientras agentes del Destacamento de Tráfico de Calatayud realizaban un control en las inmediaciones de la localidad de La Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, al dar el alto a un vehículo observaron cómo transportaba, sobre los asientos traseros y en el maletero, 520 kilogramos de secciones de cable de cobre.

Tras realizar las gestiones pertinentes para verificar la procedencia de dicho material se pudo verificar que el mismo pertenecía a la vía férrea convencional Madrid- Barcelona, a su paso por la localidad zaragozana de Morés, que había sido sustraído el pasado 24 de abril.

Durante la investigación de este hecho se tuvo conocimiento de otros dos delitos de robo con fuerza de cableado de cobre cometidos en la misma vía convencional y en el mismo mes. Tras analizar todos los indicios obtenidos en los tres ilícitos, cometidos en la misma zona y con el mismo "modus operandi", se pudo relacionar su autoría con los dos detenidos.

Estos tres hechos delictivos, perpetrados en el mes de abril, en la línea férrea Madrid-Barcelona, consistieron en la sustracción de hilo de contacto, junto con sus tentadores y péndolas, cortándolos con una cizalla en secciones pequeñas para proceder a su traslado en vehículo y posterior venta.

La valoración total del cable de cobre robado, tratándose de 1.100 metros, asciende a más de 93.800 euros. Por este motivo, se procedió a la detención de estos dos varones, de 34 y 38 años de edad, nacionalidad rumana, y vecinos de Ricla, constándole a uno de ellos numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, por tres supuestos delitos de robo con fuerza en las cosas. Quedaron a disposición judicial el 28 de abril.