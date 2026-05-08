Cinco mujeres detenidas por agredir a otra en la plaza de las Canteras

La Policía ha detenido este viernes a cinco mujeres de etnia gitana por su presunta implicación en la agresión a una joven de 31 años, a quien abordaron hace justo una semana en la plaza de las Canteras, en el barrio de Torrero. Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 23.50 horas en la terraza de un bar de una prima de la víctima, el bar 'Ronda Café', por donde habían pasado en varias ocasiones las cinco detenidas a bordo de un Seat Ibiza. Al parecer, la herida les recriminó que no lo hicieran más, por lo que volvieron de inmediato y le agredieron con un bastón y con un cubo. Y se dieron a la fuga hasta que este viernes han sido detenidas.

Al hospital Universitario Miguel Servet fue trasladada la víctima al presentar una herida en el pómulo izquierdo y una brecha en la cabeza, lo que le llevó a sangrar en abundancia tal y como comprobaron los efectivos de la primera dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana que se personó en el lugar de los hechos. Porque el avisó se recibió a través de la sala del 091 una vez que se informó de una pelea en un bar, en la cual había resultado herida una mujer.

Varios testigos

Su propietaria, de hecho, fue testigo de lo sucedido y también resultó herida al intentar frenar la agresión de la que estaba siendo víctima su prima. Otro testigo llegó a explicar que habrían matado a esta mujer de 31 años de no haber sido por su intervención a la hora de separar a las agresoras. Entre otras gestiones, más allá de recabar información de la mano de estos testimonios, los agentes también pudieron entrevistarse con la propietaria del vehículo, aunque no quiso facilitar ningún dato sobre su hija, precisamente, una de las cinco mujeres detenidas. De hecho, llegó a llamarle pero le respondió: "No voy, que se me llevan detenida"

Las cinco detenidas han quedado en libertad tras pasar este viernes a disposición judicial en la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. Sobre dos de ellas se ha dictado una orden de alejamiento mientras que no se ha dictado ninguna orden sobre las otras tres, defendidas entre otros abogados por Francisco García Berenguer.