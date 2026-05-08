El 'alcantarillazo' llega a La Almozara: roban 100 euros en una peluquería

Primero fue el barrio de Delicias, a los pocos días fueron Las Fuentes... y ahora ha llegado el turno de La Almozara. El 'alcantarillazo' ha llegado al barrio de La Química de la mano de un ladrón que, en la madrugada de este miércoles día 5 de mayo, asaltó una peluquería de la calle Ainzón. Y lo hizo sin tomar ninguna precaución: con el rostro descubierto y sin guantes. De allí se llevó unos 100 euros de la caja registradora una vez que fracturó el cristal de la puerta con la tapa de una alcantarilla, ese modus operandi que está causado verdaderos quebraderos de cabeza entre los comerciantes de la ciudad...

"Rompió el cristal con la alcantarilla. Fue relativamente rápido: se llevó los cambios que había para el día siguiente y no tocó ni la hucha. Sin guantes y con una gorra, que se le ve la cara...", explicó ayer a este diario Eduardo, el propietario de la peluquería Voga, situada en la calle que conecta la avenida de La Almozara y la avenida de Pablo Gargallo. En su caso interpuso la denuncia en la comisaría de Actur-Rey Fernando, cuyo Grupo de Policía Judicial ya tiene en sus manos las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia.

Robo a golpe de alcantarilla en una peluquería situada en la calle Ainzón, en el barrio de La Almozara. / SERVICIO ESPECIAL

En estos archivos se puede comprobar cómo el ladrón propina una decena de golpes con la tapa de la alcantarilla hasta que el cristal cede casi por completo. Por allí se cuela y se dirige de inmediato al mostrador, donde recoge los billetes de la caja registradora. De hecho, no permanece ni un minuto en el interior del establecimiento hasta que abandona y se da la fuga antes de la llegada de las primeras dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Los agentes de Policía Científica ya han tomado huellas del local, lo que permitirá la identificación del autor del robo porque no llevaba guantes. En cualquier caso, el propietario del negocio lamentó que "ha sido más el destrozo" que el dinero sustraído, lo que le ha llevado a realizar múltiples gestiones con la Policía y la compañía de seguros. Por no hablar de cómo se siente. "Es una sensación de vulnerabilidad y de inseguridad. Que haya tanta impunidad...", criticó.