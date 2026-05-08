El juez deja en libertad a dos detenidos con 120 antecedentes por cinco robos en Delicias

Tienen casi 120 antecedentes, en los últimos días han robado en cinco comercios del barrio de Delicias, hace cuatro días fueron detenidos poco después de robar en una hamburguesería de la calle Santa Teresita y, aún así, no ha sido suficiente para que ambos ingresen en prisión. Al menos, así lo entiende el juez de la Plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, ya que este mismo miércoles acordó su puesta en libertad a pesar de que la Policía les remitió un atestado en el que involucraba a estos dos varones en tres robos en sendos bares de la avenida Juan Carlos I, de la calle Santa Teresita y de la calle Conde de Sobradiel además de un cuarto robo en una frutería de la calle Vicente Berdusán.

A ambos se les detuvo en la madrugada de este lunes día 4 de mayo, en torno a las 04.30 horas, cuando una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana les sorprendió en el entorno de la calle Santa Teresita una vez que un testigo había llamado al 091 informando de una actitud "sospechosa". Y estuvo acertado. Porque los agentes les intervinieron guantes de látex, linternas, navajas y herramientas, unos útiles con los que unos minutos antes habían forzado la persiana de una hamburguesería de esta misma calle. También les encontraron dinero en efectivo.

Otros robos

Esa misma madrugada, de hecho, otra patrulla había acudido a un bar de la calle Conde de Sobradiel -en el barrio Oliver- tras recibir un aviso por fuertes golpes y ruidos de cristales fracturados. Un vecino, de hecho, les detalló que había visto huir a un individuo vestido de negro con una caja registradora entre los brazos. Son unas pesquisas de las que se hizo cargo el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, cuyos investigadores atribuyeron otros tres robos a estos dos varones, quienes suman casi 120 antecedentes entre los dos, más de 20 en el último año.

A uno de ellos, además, también se le imputa un delito de amenazas graves por un enfrentamiento que tuvo lugar el 6 de abril en la calle Pintor Stolz, donde varias personas intentaron agredir a un hombre. En los calabozos permanecieron dos noches hasta que el miércoles pasaron a disposición judicial en la Plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, cuyo titular decretó su puesta en libertad.