Godojos suspende las Fiestas de San Gregorio por la muerte de Pablo Cebolla

La muerte de Pablo Cebolla no solo ha causado una honda conmoción en su pueblo, Alhama de Aragón. También lo ha hecho en Godojos, otro municipio de la comarca Comunidad de Calatayud en el que también tenía arraigo familiar y social este joven de 20 años. Allí, de hecho, su Comisión de Festejos ha decidido suspender todos los actos programados para las fiestas en honor a San Gregorio de este mismo mes de mayo así como otra fiesta prevista para el mes de junio, una muestra de “respeto” hacia sus familiares y seres queridos según expresó ayer la Comisión a través de sus redes sociales.

“Hoy Godojos se viste de luto para despedir a Pablo, al que recordaremos siempre con cariño y gratitud por todo lo compartido. Su recuerdo permanecerá vivo entre nosotros (…) Agradecemos de corazón la comprensión y el respeto de todos en estos momentos tan duros, y acompañamos en el sentimiento a su familia y seres queridos”, trasladó la Comisión de Fiestas en su cuenta de Facebook, donde también se quiso recordar a Pablo por los “momentos que se quedan grabados”, “risas que todavía resuenan” y “una forma de esta que hacía todo más fácil y más bonito”.

“Fuiste parte de nuestra vida y de nuestro día a día, y eso no se borra. Cada rincón del pueblo guarda algo de ti, y cada uno de nosotros te llevará siempre en la memoria y en el corazón. Gracias por todo lo vivido, por lo compartido y por lo que nos enseñaste sin darte cuenta. Descansa en paz, amigo. Siempre estarás con nosotros”, expresó la Comisión de Fiestas.

Muy cerca de allí, en el vecino pueblo de Alhama de Aragón, su ayuntamiento acordó que las banderas del consistorio lucieran un crespón negro en señal de duelo. Pablo, siempre serás parte de este pueblo. “De nuestras calles, de nuestras fiestas y de tantos momentos compartidos. Nos cuesta aceptar que ya no estarás aquí, pero sabemos que, de alguna manera, seguirás acompañándonos”, subrayó el ayuntamiento en un bando municipal.